El periódico español reveló detalles sobre las condiciones en las que estaría viviendo Nicolás Maduro dentro del Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, una prisión federal de alta seguridad en Estados Unidos.

Según la publicación, el líder chavista se encuentra recluido en una prisión conocida por albergar a detenidos de alto perfil mientras enfrentan procesos judiciales.

El penal ha tenido entre sus internos a figuras como el productor musical Sean ‘Diddy’ Combs, Ghislaine Maxwell —relacionada con el caso de Jeffrey Epstein—, el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández y el exmilitar venezolano Hugo ‘el Pollo’ Carvajal.

¿Cómo es la cárcel donde está Maduro?

De acuerdo con la información conocida por el diario europeo, Maduro estaría recluido en una celda extremadamente reducida.

El espacio tendría aproximadamente tres metros de largo por dos de ancho, con un mobiliario mínimo compuesto por:

Una litera metálica

Un inodoro

Un pequeño lavamanos

Una ventana angosta por la que entra muy poca luz natural

Las fuentes citadas por el medio aseguran que el mandatario venezolano habría sido trasladado a la Unidad de Alojamiento Especial (SHU), un área destinada al aislamiento individual dentro del centro de detención.

Este tipo de unidades se utilizan generalmente para internos considerados de alto riesgo o que requieren un régimen de seguridad especial.

Las personas recluidas en esta zona de la prisión tienen restricciones muy estrictas. Según el informe, los internos solo pueden salir de la celda tres veces por semana durante una hora, y siempre bajo un esquema de seguridad.

Cuando abandonan el recinto deben hacerlo con esposas y grilletes, acompañados por al menos dos funcionarios del centro penitenciario.

El reportaje del diario ABC también asegura que, según fuentes consultadas, los gritos de Maduro se escuchan en ocasiones durante la noche.

De acuerdo con esos testimonios, el dirigente chavista habría exclamado frases como: “¡Yo soy el presidente de Venezuela! ¡Díganle a mi país que he sido secuestrado, que aquí se nos maltrata!”.

El medio también señala que en el expediente judicial del mandatario figura información relacionada con su estado de salud, un asunto que fue mencionado por su defensa durante la audiencia inicial.

En ese momento, el abogado de Maduro habría advertido al juez que el acusado presenta condiciones médicas que necesitan atención.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.