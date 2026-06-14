En la tarde de este domingo se conoció un encuentro que no pasó desapercibido en redes sociales y en el ambiente político colombiano. El periodista Daniel Coronell y el expresidente Juan Manuel Santos fueron vistos compartiendo en un restaurante de lujo en Miami, Estados Unidos, a pocos días de las elecciones.

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La reunión tuvo lugar en Narbona, un exclusivo establecimiento ubicado en el sector de Key Biscayne, reconocido por su oferta gastronómica de alto nivel, aseguró Semana, que además explicó que el costo promedio por persona en ese lugar puede superar los 300.000 pesos colombianos, sin incluir bebidas.

La información salió a la luz luego de que el concejal de Medellín Andrés Tobón publicara detalles del encuentro a través de sus redes sociales. El cabildante no solo divulgó lo ocurrido, sino que también planteó interrogantes sobre los temas que pudieron haber tratado Coronell y Santos, teniendo en cuenta la cercanía de la jornada electoral.

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Atención: Hoy en Key Biscayne en el

Restaurante Narbona se encontraron dos comensales para almorzar: Juan Manuel Santos y Daniel Coronell. ¿Que estarían planeando a 8 dias de elecciones Presidenciales? ¿Planean alguna acción contra Abelardo de la Espriella? Atentos Colombia. pic.twitter.com/FYyPCc4kfY — Mauricio Tobón Franco (@Mauriciotobonf) June 14, 2026

La publicación desató todo tipo de reacciones y especulaciones, especialmente por el contexto político que vive el país. Sin embargo, el propio Daniel Coronell decidió pronunciarse para aclarar lo sucedido y responder directamente a los cuestionamientos.

A través de su cuenta en la red social X, el periodista confirmó el encuentro con el exmandatario y explicó los temas abordados durante la conversación.

“Hablamos de política y del uso indebido de la inteligencia artificial. Mil gracias”, escribió Coronell, validando así la veracidad de la reunión y dando detalles puntuales sobre el contenido del diálogo.

Acá, la respuesta de Coronell:

Hablamos de política y del uso indebido de la inteligencia artificial. Mil gracias https://t.co/YJEpp5KZFX — Daniel Coronell (@DCoronell) June 14, 2026

Noticia en desarrollo…

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