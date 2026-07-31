Las autoridades revelaron nuevos detalles sobre la investigación por el asesinato de María Camila Potosí, cuyo caso ha causado conmoción en el país. Según la principal hipótesis de la Policía, Yulieth Angulo habría simulado un embarazo para hacerle creer a su pareja sentimental que esperaba un hijo, situación que, presuntamente, habría motivado el plan para apropiarse de la bebé que la joven llevaba en su vientre.

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El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general Carlos Germán Oviedo Benavídez, explicó en entrevista con La FM que la investigación permitió establecer que la mujer comenzó a frecuentar los mismos lugares que visitaba María Camila con el fin de ganarse su confianza.

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“La hipótesis principal que estamos manejando es que Yulieth estaba fingiendo su embarazo para engañar también a su pareja sentimental. Ella empieza a asistir a los mismos sitios que asistía María Camila, se gana su confianza y pensamos que orquesta toda esta situación de robarse el bebé”, afirmó el oficial.

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De acuerdo con la investigación, la principal sospechosa ya habría fingido al menos dos embarazos en el pasado, hecho que también hace parte del expediente judicial. Además, las autoridades sostienen que habría contado con el apoyo de alias ‘Kevin’, señalado de pertenecer presuntamente a la estructura delincuencial conocida como Los Santa de Lincoln, que opera en la comuna 18 de Cali.

La Policía también informó que durante las diligencias judiciales fueron recolectadas pruebas científicas que respaldan la investigación. Entre ellas figuran muestras biológicas tomadas en el inmueble donde, según las autoridades, ocurrieron los hechos y que corresponden al ADN de María Camila.

Asimismo, el vehículo en el que presuntamente fue transportado el cuerpo también arrojó resultados positivos durante los análisis forenses. Según el general Benavídez, las inconsistencias encontradas en las primeras declaraciones de la sospechosa llevaron a la Fiscalía a solicitar su captura y la de los demás implicados.

Las autoridades indicaron, además, que el dictamen de Medicina Legal evidenció múltiples heridas ocasionadas con arma cortopunzante y estableció que la bebé falleció el mismo día del ataque. “Pensamos que el mismo día 16 se habría ocasionado el asesinato y desafortunadamente también la pérdida de la vida de la bebé, que fue arrojada dentro de una bolsa plástica en cercanías donde también se hallaba el cuerpo de María Camila”, señaló el comandante.

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El oficial manifestó que la investigación apunta a que a María Camila le habrían practicado una cesárea de manera clandestina antes de su muerte. “Lo que creemos es que fue practicada una cesárea, por supuesto, en unas condiciones que no corresponden para hacer este tipo de procedimientos. Nosotros ubicamos la residencia donde desafortunadamente se hizo esta acción criminal, donde hay que decirlo claramente, se torturó a María Camila”, afirmó. Mientras avanzan las audiencias de legalización de captura e imputación de cargos, la Policía aseguró que continuará aportando las pruebas para esclarecer completamente el crimen.

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