El caso de María Camila Potosí dio un nuevo y doloroso giro. Las autoridades confirmaron que el cuerpo hallado era Alahia, la bebé que esperaba la joven de 21 años, quien fue asesinada cuando tenía ocho meses de embarazo en el Valle del Cauca.

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La información fue confirmada por el director de la Policía Nacional, el general William Oswaldo Rincón, quien explicó que el cuerpo de la menor fue encontrado en una zona boscosa cercana al lugar donde días atrás apareció el cadáver de su madre, en el corregimiento de La Buitrera, zona rural de Cali.

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Con este hallazgo se desvanece la esperanza que mantenía la familia de encontrar con vida a la recién nacida, luego de que durante varios días se desconociera su paradero tras el crimen.

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Mientras tanto, las autoridades continúan reconstruyendo lo ocurrido y revelaron nuevos detalles sobre la principal hipótesis del caso, que apunta a un plan cuidadosamente elaborado para quedarse con la bebé.

La principal hipótesis: fingió un embarazo para ganarse la confianza de María Camila

De acuerdo con el director de la Policía Nacional, general William Rincón, en declaraciones entregadas a Noticias Caracol, la principal línea investigativa indica que una de las capturadas, conocida con el alias de ‘Julieth’, habría fingido estar embarazada para acercarse a María Camila Potosí.

Según las autoridades, la mujer buscaba convencer a su pareja sentimental de que ella también esperaba una hija y que la bebé era suya, con el propósito de mantener la relación.

Esta hipótesis coincide con el testimonio entregado días atrás por la expareja de la mujer, quien aseguró que durante varios meses creyó que iba a convertirse en padre e incluso participaron, junto a sus familiares, en una revelación de género.

Los investigadores también establecieron que María Camila y alias ‘Julieth’ se habrían conocido en un programa dirigido a madres gestantes, circunstancia que, presuntamente, facilitó que la víctima confiara en ella.

Así habría ocurrido el crimen, según las autoridades

La investigación indica que el pasado 16 de julio, día en que desapareció María Camila, alias ‘Julieth’ pasó a recogerla en motocicleta. Cámaras de seguridad registraron ese recorrido, convirtiéndose en las últimas imágenes de la joven con vida.

Según la hipótesis de la Fiscalía, la mujer la trasladó hasta el corregimiento de La Buitrera, donde la habría entregado a otros integrantes de la organización criminal.

Las pesquisas señalan que el secuestro habría sido coordinado por un hombre identificado con el alias de ‘Nilson’, mientras que otros dos capturados, conocidos como ‘Edu’ y ‘Kevin’, serían quienes presuntamente asesinaron a la joven utilizando un arma blanca.

Posteriormente, el cuerpo de María Camila fue abandonado cerca del río Meléndez, donde fue encontrado días después con múltiples signos de violencia. Al parecer, tenía más de 20 heridas en su cuerpo.

Por este caso, la Fiscalía General de la Nación, con apoyo de la Policía Nacional, capturó a cinco presuntos integrantes de la estructura criminal durante operativos realizados en Cali y el municipio de Andalucía, Valle del Cauca.

Los detenidos fueron identificados con los alias de:

‘Julieth’.

‘Nilson’.

‘Edu’.

‘Kevin’.

‘JJ’.

Durante los allanamientos las autoridades incautaron teléfonos celulares, un vehículo y dos motocicletas que, ahora hacen parte del material probatorio de la investigación.

Asimismo, la Fiscalía indicó que cuenta con videos de cámaras de seguridad, entrevistas e interceptaciones telefónicas que respaldarían la hipótesis sobre la planeación y ejecución del crimen.

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De acuerdo con las autoridades, algunos de los ahora capturados, presuntamente, adelantaban trámites para salir del país cuando fueron ubicados por los investigadores. Los cinco capturados serán presentados ante un juez de control de garantías para avanzar en el proceso de judicialización.

Según informaron las autoridades, deberán responder, presuntamente, por los delitos de secuestro, desaparición forzada, feminicidio agravado y ocultamiento de elemento material probatorio, entre otros que podrían sumarse conforme avance la investigación.

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