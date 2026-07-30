El asesinato de María Camila Potosí sigue causando conmoción en Colombia. Luego de que las autoridades confirmaran la muerte de la joven de 21 años y de la bebé que esperaba, su madre decidió hablar públicamente y compartió el profundo dolor que atraviesa su familia. La mujer concedió una entrevista a Noticias Caracol en la que envió un fuerte mensaje contra quienes habrían cometido el crimen.

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El caso estremeció al país después de que el cuerpo de María Camila fuera encontrado a orillas del río Meléndez con múltiples heridas provocadas por arma blanca. Posteriormente, las investigaciones forenses confirmaron el fallecimiento de la bebé de ocho meses de gestación, lo que incrementó la indignación por este hecho.

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Las palabras de la madre de María Camila Potosí tras el crimen que conmocionó al país

En medio del duelo, la madre de la joven habló sobre el impacto que dejó este caso y cuestionó la crueldad de los responsables. Durante la entrevista expresó: “Decirles que son personas que no tienen corazón, no tienen alma. Con este crimen tan atroz que cometieron con mi hija, una persona inocente que yo creo que ellos no la conocían, no les hizo nada, y ahora una bebé… no me cabe en la cabeza por qué cometieron este delito”.

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#Colombia | La madre de María Camila Potosí habló tras el hallazgo el cuerpo sin vida de la bebé que, presuntamente, sería de su hija asesinada. Esto dijo Vea la entrevista completa >>> https://t.co/MYTI3beETd pic.twitter.com/TTOj2aYAIq — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) July 30, 2026

Las declaraciones de la mujer reflejaron el dolor que vive la familia desde que conoció el desenlace de la investigación. Sus palabras también se suman al clamor de cientos de ciudadanos que han pedido que el caso no quede en la impunidad y que los responsables reciban las máximas sanciones contempladas por la ley.

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Durante la conversación, la madre también fue consultada sobre la posibilidad de perdonar a quienes habrían participado en el crimen. Su respuesta fue contundente: “¿Perdonarlos? ¿Qué digo? Perdonarlos en sí no creo. Yo no soy mala persona, no tengo un corazón malo, pero es que este crimen ya es demasiado. Solamente Dios sabe lo que estoy sintiendo en este momento y Dios es el único también que tiene su castigo para ellos”.

Por ahora, la investigación sigue avanzando para esclarecer completamente lo ocurrido y establecer las responsabilidades de cada uno de los implicados. Entretanto, las palabras de la madre de María Camila se convirtieron en uno de los testimonios más impactantes tras un caso que ha causado consternación nacional y reabrió el debate sobre la violencia contra las mujeres embarazadas y la protección de la infancia.

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