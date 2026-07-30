El caso de María Camila Potosí, la joven de 21 años que fue hallada sin vida en Cali cuando tenía ocho meses de embarazo, sigue sumando nuevos elementos. En las últimas horas, Noticias RCN reveló el dictamen de necropsia, documento que aporta información clave sobre las circunstancias en las que murió la víctima.

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De acuerdo con ese medio, el informe de Medicina Legal concluyó que María Camila Potosí falleció como consecuencia de múltiples lesiones causadas con arma blanca, un hallazgo que ahora hace parte del material probatorio dentro de la investigación que se adelanta.

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