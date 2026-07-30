La Fiscalía General de la Nación confirmó la captura de cinco personas que serían presuntamente responsables del crimen de María Camila Potosí, la joven de 21 años que fue encontrada sin vida en zona rural de Cali tras permanecer varios días desaparecida.

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El caso ha causado conmoción en el país debido a que la víctima tenía ocho meses de embarazo y, según denunciaron sus familiares, su cuerpo fue hallado sin la bebé que esperaba. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente qué ocurrió con la recién nacida ni cuál es su paradero.

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De acuerdo con la Fiscalía, las capturas se realizaron en medio de diligencias de allanamiento y registro adelantadas en Cali y Tuluá, con el apoyo de la Policía Nacional.

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Durante los operativos, los investigadores incautaron varios teléfonos celulares y una motocicleta, elementos que serán sometidos a análisis por parte del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) como parte del proceso para esclarecer el caso.

Los cinco capturados serán presentados en las próximas horas ante un juez de control de garantías, donde la Fiscalía avanzará con el proceso de judicialización y les imputará los delitos que correspondan de acuerdo con el avance de la investigación.

María Camila Potosí desapareció el 16 de julio, luego de salir de una vivienda en el barrio Meléndez, en el sur de Cali. Según la reconstrucción hecha por las autoridades y los relatos de sus familiares, ese día debía realizar diligencias relacionadas con controles médicos de su embarazo.

Cuatro días después, el cuerpo de la joven fue encontrado envuelto en sábanas, atado y en avanzado estado de descomposición cerca del río Meléndez, en el corregimiento de La Buitrera. Los primeros informes indicaron que presentaba signos de violencia y lesiones causadas con arma cortopunzante.

Uno de los aspectos que mantiene en vilo a la investigación es el paradero de la hija que esperaba María Camila. Durante las exequias de la joven, su madre, Alba Ruby Gómez, aseguró que el informe entregado por Medicina Legal indicaba que la bebé ya no se encontraba en el vientre de su hija al momento de la necropsia, lo que fortaleció la esperanza de la familia de que la menor pudiera seguir con vida.

No obstante, las autoridades han reiterado que esa información aún hace parte de las líneas de investigación y que serán los análisis forenses los que permitan establecer con certeza qué ocurrió.

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En días recientes, la Alcaldía de Cali anunció una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita identificar a los responsables del crimen o ubicar a la bebé, mientras la Fiscalía continúa recopilando pruebas para reconstruir los hechos.

Con las cinco capturas conocidas este miércoles, las autoridades buscan avanzar en el esclarecimiento de uno de los casos que mayor indignación ha generado en el Valle del Cauca durante las últimas semanas.

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