Por: Más allá del silencio

Más allá del silencio es más que un pódcast. Es una ventana a las conversaciones que importan. Conducido por Rafael Poveda, este espacio se dedica a explorar los temas más polémicos y controvertidos de nuestra época. Cada episodio es una inmersión profunda, con un enfoque investigativo y crítico, en los casos que resuenan en nuestra sociedad. Únete... Visitar sitio

La desaparición y posterior hallazgo sin vida de María Camila Potosí Gómez, una joven de 21 años, continúa generando interrogantes en Cali. En una entrevista exclusiva concedida al pódcast Más Allá del Silencio, sus padres, Alba Gómez y Alexander Potosí, compartieron por primera vez detalles de las horas previas a la tragedia y expusieron las razones por las que consideran que aún existen numerosas preguntas sin respuesta.

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María Camila fue vista por última vez el 16 de julio de 2026. De acuerdo con el relato de su familia, ese día salió en compañía de Julieth Angulo, una mujer que se movilizaba con ella en motocicleta. Sin embargo, cuatro días después, el 20 de julio, el cuerpo de la joven fue encontrado amarrado a orillas del río Meléndez, un hecho que conmocionó a la capital del Valle del Cauca y que hoy es materia de investigación por parte de las autoridades.

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Durante la conversación con el periodista Rafael Poveda, los padres de la víctima afirmaron que existen inconsistencias en las versiones entregadas por la mujer que estuvo con María Camila antes de su desaparición. Según explicaron, uno de los puntos que más inquieta a la familia está relacionado con el supuesto recorrido que ambas habrían realizado hacia el puesto de salud de Meléndez.

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De acuerdo con Alba Gómez y Alexander Potosí, la versión entregada por Julieth Angulo no coincide con los registros obtenidos por cámaras de seguridad ubicadas en la zona. Para los padres, esas diferencias representan un elemento clave que debe ser analizado con profundidad por los investigadores, pues podría ayudar a esclarecer qué ocurrió durante las últimas horas en las que María Camila estuvo con vida.

“Le mostramos a esta muchacha que lo que decía y lo que se veía en las cámaras no coincidía; le pedíamos que nos dijera dónde la tenía. Esa muchacha estaba muy nerviosa; eso mismo la llevaba a decir mentiras”, mencionó el padre de la víctima.

La familia asegura que desde el inicio del caso ha buscado reconstruir cada movimiento de la joven, recopilando información y revisando los elementos que han salido a la luz durante la investigación. Su propósito, dicen, es que ninguna duda quede sin resolver y que los responsables respondan ante la justicia.

“Mi hija estaba envuelta en unas sábanas rojas, amarrada con un cable encauchado blanco… yo la reconocí por el vestido, le vi el tatuaje y la carita, ahí ya supe que era ella”, dijo el padre.

El caso ha despertado una profunda conmoción entre los habitantes de Cali y ha generado múltiples manifestaciones de solidaridad hacia la familia. Mientras avanza el proceso judicial, los padres mantienen su llamado para que las autoridades continúen investigando todas las hipótesis y verifiquen cada una de las evidencias disponibles.

“Quería conocer a mi nieta, pero me arrebataron esa ilusión. Quería encontrarlas vivas a las dos, pero desafortunadamente no fue así. Esto ha sido muy duro, demasiado duro”, dijo la madre.

En Más Allá del Silencio, Alba Gómez y Alexander Potosí reiteran que su mayor objetivo es conocer toda la verdad sobre la muerte de su hija. Aseguran que no descansarán hasta entender qué ocurrió realmente desde el momento en que María Camila desapareció, convencidos de que las contradicciones que han identificado podrían ser determinantes para esclarecer uno de los casos que más impacto ha causado recientemente en Cali.

“No esperaban encontrarla en esas condiciones, es muy duro, ver a su hija que no le hace nada a nadie, daño a nadie, muy trabajadora, echada para adelante… No se imagina la impotencia que estoy sintiendo en este momento… Personas con un corazón tan negro, tan mal, hacerle esto a una muchacha que no se metía con nadie”, dijo el padre de María Camila.

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