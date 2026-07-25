Las investigaciones por el asesinato de María Camila Potosí Gómez, la joven de 21 años y con ocho meses de embarazo hallada muerta en Cali, avanzan con nuevos hallazgos.

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La Policía Metropolitana de Cali informó que el crimen habría sido cometido por más de cuatro personas, ampliando así el alcance de la investigación, detalla La FM.

Aunque existe una mujer plenamente identificada como principal sospechosa, las autoridades aclararon que aún no se ha realizado ninguna captura, mientras la Fiscalía y la Policía continúan recolectando pruebas para judicializar a todos los responsables, añade ese medio.

Otro de los principales frentes de investigación es el paradero de la bebé que María Camila esperaba, llamada Alahia, agrega esa emisora.

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La Policía mantiene abierta la hipótesis de que la menor no estaba en el cuerpo de la víctima cuando fue encontrado, aunque esta teoría aún depende del dictamen oficial de Medicina Legal, considerado una prueba clave para esclarecer lo sucedido.

María Camila desapareció el 16 de julio tras salir de su vivienda para confirmar una cita médica relacionada con su embarazo. Cuatro días después, su cuerpo fue encontrado en la vía hacia La Buitrera.

Las autoridades también identificaron a la mujer que habría sido la última persona en verla con vida y continúan desarrollando varias líneas de investigación para reconstruir el crimen y establecer la responsabilidad de cada implicado.

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