El cuerpo sin vida de María Camila Potosí Gómez, una joven de 21 años que tenía ocho meses de embarazo y había sido reportada como desaparecida desde el pasado 16 de julio, fue encontrado en zona rural de Cali. Las autoridades investigan las circunstancias del crimen, luego de que el cadáver presentara aparentes signos de violencia.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades, el cuerpo fue hallado al pie del río Meléndez, en jurisdicción del corregimiento de La Buitrera, envuelto en sábanas, amarrado y en avanzado estado de descomposición. Además, la inspección inicial evidenció posibles signos de tortura y lesiones ocasionadas con arma cortopunzante.

(Lea también: Buscan a hombre de 63 años en Bogotá que desapareció extrañamente; es discapacitado)

La desaparición de María Camila había causado preocupación entre sus familiares, amigos y allegados, quienes adelantaban una intensa búsqueda desde que perdieron contacto con ella.

Lee También

Según la información conocida, la joven se encontraba organizando el baby shower de su bebé, pero antes tenía programado un control médico en el puesto de salud del barrio Polvorines, debido a su avanzado estado de gestación.

Para asistir a la cita salió de la vivienda de su cuñada, ubicada en el barrio Meléndez. De acuerdo con testigos y registros de cámaras de seguridad, fue vista por última vez cuando se movilizaba en una motocicleta junto a una amiga. Desde ese momento, su familia no volvió a tener noticias sobre su paradero.

Tras confirmarse el hallazgo del cuerpo, el personero de Cali, Gerardo Mendoza, rechazó el crimen y pidió que el caso no quede en la impunidad.

“Constituye un evento de extrema gravedad que no puede quedar en la impunidad”, señaló el funcionario.

Asimismo, solicitó a la Fiscalía General de la Nación y a las demás autoridades adelantar una investigación “célere, exhaustiva y con enfoque de género” que permita esclarecer los hechos, identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia.

El jefe del Ministerio Público también hizo un llamado para fortalecer las medidas de prevención, protección y atención frente a los casos de desaparición y violencia contra las mujeres, al tiempo que expresó su solidaridad con los familiares de la víctima.

(Vea también: Encontraron muerto a Cristian, el joven que estaba desaparecido; su familia vive drama)

Líneas de atención para casos de violencia de género

Las autoridades recordaron que las mujeres víctimas de violencia psicológica, física, económica o sexual pueden comunicarse con la Línea 155, habilitada a nivel nacional.

También es posible denunciar estos hechos ante la Fiscalía General de la Nación a través de la línea nacional 018000919748, marcando el 122 desde un celular o al 601 5702000 en Bogotá.

En Cali, la Policía Metropolitana dispone de la Patrulla Púrpura, que atiende casos de violencia basada en género a través de la línea 318 8611522. Además, las autoridades recordaron que las comisarías de familia, las instituciones de salud, la Fiscalía y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) hacen parte de la ruta de atención para mujeres, niñas y adolescentes víctimas de este tipo de violencias.

¿Quiere contar su historia o denunciar un caso? En Bajo Sospecha lo escuchamos

En nuestro pódcast judicial Bajo Sospecha, de Pulzo.com, abrimos el micrófono para relatos reales, experiencias que inspiran, momentos que marcaron su vida o situaciones dolorosas que podrían ayudar a otros. Si quiere compartir su testimonio puede ingresar a este link ( https://www.pulzo.com/campanas/k1iYlBVj1unvFuw)