El tramo final de la administración del presidente Gustavo Petro ha sumado un nuevo giro inesperado con la decisión de cancelar de manera intempestiva el que iba a ser su último viaje oficial a los Estados Unidos en calidad de jefe de Estado. La gira internacional, que estaba programada para llevarse a cabo entre el 21 y el 23 de julio, contemplaba escalas estratégicas en las ciudades de Washington y Nueva York para atender compromisos institucionales de alto nivel ante la Organización de los Estados Americanos, OEA, y la Organización de las Naciones Unidas, ONU.

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Sin embargo, fuentes oficiales de la Presidencia de la República confirmaron a El Tiempo que el desplazamiento fue anulado por completo con el propósito central de priorizar la agenda nacional y atender de primera mano los asuntos cruciales que marcan el cierre del mandato constitucional que culminará de manera definitiva el próximo 7 de agosto.

La decisión de suspender este periplo internacional comenzó a vislumbrarse desde la instalación formal del nuevo Congreso de la República, un evento marcado por la alta tensión política y los recientes reacomodos en el legislativo. Durante su discurso previo ante el parlamento, el mandatario saliente indicó que para este martes se llevaría a cabo un consejo de ministros en la Casa de Nariño, dejando claro que su presencia física continuaría anclada en Bogotá para coordinar las directrices de su gabinete en estas últimas semanas en el poder.

Aunque inicialmente la agenda contemplaba reuniones bilaterales y encuentros con la Misión Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas, el balance interno del Ejecutivo determinó que las prioridades administrativas locales y la supervisión directa de la gestión gubernamental requerían la presencia ininterrumpida del presidente en el territorio nacional.

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Este movimiento diplomático y político adquiere una lectura particular si se analiza en el marco del delicado momento bilateral que atraviesa la relación con la Casa Blanca. El viaje cancelado se iba a materializar en medio de evidentes tensiones diplomáticas, exacerbadas recientemente luego de que el mandatario colombiano desconociera públicamente los resultados de los comicios presidenciales que consagraron como ganador al abogado Abelardo De La Espriella.

Dicha postura oficial generó fricciones significativas con Washington, lo que ponía un tinte de alta complejidad a lo que tradicionalmente habría sido una gira protocolaria de despedida ante los organismos multilaterales con sede en suelo norteamericano. Al optar por quedarse en el país, el jefe de Estado esquiva un escenario internacional potencialmente áspero y concentra sus esfuerzos mediáticos y políticos en el tramo final de su administración en suelo colombiano.

La cancelación también coincide con un escenario interno convulso tras el golpe legislativo que sufrió el oficialismo electo en la elección de la presidencia del Senado, donde el candidato respaldado por el sector de De La Espriella cayó derrotado frente a una sorpresiva convergencia de fuerzas en el Capitolio. Con un país polarizado, un Congreso reconfigurándose bajo nuevas alianzas y múltiples frentes económicos y sociales abiertos en las diferentes carteras ministeriales, la permanencia de Gustavo Petro en la Casa de Nariño busca blindar la estabilidad institucional de su gobierno en la recta de llegada.

De esta manera, el último adiós internacional del presidente ante los organismos multilaterales queda oficialmente descartado, cediendo su lugar a la urgencia de gestionar el poder interno hasta el último segundo de su periodo presidencial.

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