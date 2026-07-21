Uno de los momentos de más euforia en la primera sesión del nuevo Congreso, este 20 de Julio, se dio durante la elección del nuevo presidente del Senado, que dejó como ganador a Honorio Henríquez.

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Más allá de la elección, una de las imágenes que más llamó la atención de los congresistas presentes y de la audiencia en general se dio cuando le tocó el turno de votar al senador Iván Cepeda, que resultó apoyando a Henríquez, igual que sus compañeros del Pacto Histórico.

“Iván Cepeda, el enemigo número 1 del expresidente Álvaro Uribe, termina votando y mostrando el voto por Honorio Henríquez, que era el candidato del uribismo a la presidencia del Senado. Eso le da una idea de la histórica votación anoche en el Senado de la República”, enfatizó Néstor Morales, en Blu Radio.

Analistas de esa emisora coinciden en que este escenario, de alianza momentánea entre el uribismo y el Pacto Histórico, era difícil de imaginarlo hace varios días o semanas.

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Este es el video que hoy sorprende a muchos en redes sociales con la votación de Iván Cepeda:

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¿Por qué el uribismo y el Pacto Histórico se pusieron de acuerdo por fin en el Congreso?

La sesión de instalación del nuevo Congreso de la República dejó un sacudón político de proporciones históricas. En una jugada de ajedrez legislativo que tomó por sorpresa al país, el senador del Centro Democrático, Honorio Henríquez, fue elegido como nuevo presidente del Senado de la República para el periodo 2026-2027 tras imponerse con 56 votos frente a los 45 alcanzados por el senador Alfredo Deluque, del Partido de la U.

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El triunfo de Henríquez no solo significó una contundente e inesperada derrota política para el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella —quien respaldaba abiertamente la candidatura de Deluque—, sino que reconfiguró de inmediato el tablero de poder en el Capitolio Nacional.

El resultado definitivo se concretó gracias a una inédita y calculada alianza entre dos orillas ideológicas históricamente irreconciliables: la bancada del Pacto Histórico y la del Centro Democrático. Durante la ronda de postulaciones, los senadores de la colectividad de izquierda sorprendieron al recinto al nominar oficialmente a Henríquez y marcar públicamente sus papeletas en favor del congresista uribista.

Esta suma de apoyos le permitió al dirigente antioqueño superar la barrera de la mayoría absoluta y consolidar el respaldo del bloque opositor e independiente, dejando sin margen de maniobra al candidato impulsado por la coalición del ejecutivo electo.

La convergencia entre petristas y uribistas respondió a un pragmatismo político de pura supervivencia para ambas colectividades frente al nuevo mapa de poder. Para el Pacto Histórico, el movimiento se tradujo en una maniobra táctica para propinarle un mensaje de contrapeso a Abelardo de la Espriella en su primer día de relacionamiento con el Congreso, garantizando además la Segunda Vicepresidencia del Senado para el congresista oficialista Alejo Ocampo.

Desde la orilla del Centro Democrático, la suma de votos permitió hacer respetar la autonomía del poder legislativo y blindar la aspiración de su bancada frente a las presiones de la Casa de Nariño entrante, que buscaba imponer una mesa directiva más dócil a sus proyectos.

A pesar de las celebraciones cruzadas al término del conteo de votos, los voceros de ambas colectividades se apresuraron a aclarar que el acuerdo fue estrictamente procedimental y no doctrinario. Tanto desde el Pacto Histórico como desde el Centro Democrático se enfatizó que las profundas diferencias ideológicas se mantienen intactas y que la alianza obedeció de manera exclusiva a la defensa de la independencia institucional del Senado y al principio de separación de poderes.

El propio Henríquez ratificó en su discurso de posesión que otorgará plenas garantías a todas las colectividades, ejerciendo la presidencia con imparcialidad pero sin renunciar al control político.

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