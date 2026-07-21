Lo que comenzó como un viaje de descanso terminó en una tragedia que hoy es materia de investigación. Una madre y su hijo, quienes habían viajado desde Bogotá a Santa Marta para disfrutar del puente festivo, fueron encontrados sin vida en el apartamento donde se hospedaban, en el sector turístico de El Rodadero.

Sigue a PULZO en Discover

Las víctimas fueron identificadas como Sonia Imelda Piloneta Tapias, de 54 años, y Benjamín Bautista Vuelvas Piloneta, de 22, cuyos cuerpos fueron hallados al interior de una de las habitaciones del inmueble alquilado para su estadía.

(Lea también: Macabro hallazgo: joven de 21 años que estaba embarazada y desaparecida fue encontrada sin vida)

De acuerdo con la información preliminar conocida por las autoridades, madre e hijo llegaron a Santa Marta el pasado jueves con la intención de pasar unos días de descanso en uno de los destinos turísticos más visitados del Caribe colombiano.

Lee También

Durante los primeros días fueron vistos recorriendo El Rodadero y entrando y saliendo del edificio donde se hospedaban. Sin embargo, con el paso de las horas dejaron de ser vistos, mientras sus familiares empezaban a preocuparse al no lograr comunicarse con ellos.

La situación tomó un giro inesperado cuando trabajadores del edificio, que realizaban labores de limpieza, percibieron un fuerte olor proveniente del apartamento. Ante la falta de respuesta, decidieron ingresar al inmueble y encontraron a las dos personas sin signos vitales, por lo que dieron aviso inmediato a las autoridades.

Tras el reporte, unidades de la Policía Metropolitana de Santa Marta y funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía llegaron al lugar para realizar la inspección judicial y el levantamiento de los cuerpos.

Por ahora, las circunstancias de las muertes no han sido establecidas y las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación. Entre las hipótesis que serán analizadas figura una posible intoxicación por inhalación de gases. No obstante, esa versión aún no ha sido confirmada oficialmente y hace parte de las posibilidades que deberán ser verificadas mediante los estudios técnicos correspondientes.

En ese sentido, los resultados de Medicina Legal serán determinantes para establecer la causa exacta de los fallecimientos y reconstruir las últimas horas que pasaron madre e hijo dentro del apartamento.

(Vea también: Mujer fue asesinada por sicarios en un restaurante: la atacaron frente a su hija)

Mientras avanzan las diligencias judiciales y forenses, los familiares de Sonia Imelda Piloneta Tapias y Benjamín Bautista Vuelvas Piloneta adelantan los trámites para trasladar los cuerpos a Bogotá, donde serán sepultados.

El caso ha generado conmoción en Santa Marta, ya que las víctimas habían llegado a la ciudad para disfrutar del puente festivo y su viaje terminó en una tragedia cuyas causas aún son desconocidas.

Las autoridades reiteraron que, hasta que concluyan los análisis de Medicina Legal, no es posible determinar qué provocó la muerte de ambas personas, por lo que pidieron esperar los resultados oficiales de la investigación.

¿Quiere contar su historia o denunciar un caso? En Bajo Sospecha lo escuchamos

En nuestro pódcast judicial Bajo Sospecha, de Pulzo.com, abrimos el micrófono para relatos reales, experiencias que inspiran, momentos que marcaron su vida o situaciones dolorosas que podrían ayudar a otros. Si quiere compartir su testimonio puede ingresar a este link ( https://www.pulzo.com/campanas/k1iYlBVj1unvFuw)