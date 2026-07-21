Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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En la noche de este domingo 19 de julio, una mujer fue asesinada a disparos en un establecimiento de comidas ubicado en el municipio de Mariquita.

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El sicariato ocurrió hacia las 8:30 p. m. en el barrio Santa Lucía sobre la calle 8 entre carreras 3 y 4, un sector concurrido donde varias personas se encontraban departiendo cuando se registró el atentado.

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La víctima fue identificada como Vivian Beltrán Rúgeles, quien trabajaba realizando domicilios y era madre de dos niñas. Según versiones conocidas hasta el momento, Vivian compartía una comida con una de sus hijas cuando varios hombres llegaron al lugar y le dispararon en repetidas ocasiones.

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La mujer recibió varios impactos de bala y, pese a la reacción de quienes se encontraban en el sitio, falleció antes de poder recibir atención médica.

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Tras el asesinato, los agresores huyeron del lugar a bordo de una motocicleta. Las autoridades recopilaron testimonios de personas que presenciaron el ataque y revisaron las cámaras de seguridad instaladas en el sector para establecer la identidad de los responsables y reconstruir su ruta de escape.

Este hecho violento se registró pocas horas después de otro homicidio ocurrido en el mismo municipio durante la madrugada del domingo, situación que ha incrementado la preocupación entre los habitantes de Mariquita por los recientes episodios de violencia.

Las autoridades avanzan en las investigaciones para determinar los móviles del crimen y dar con el paradero de los responsables del asesinato de Vivian Beltrán Rúgeles.

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