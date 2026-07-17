El caso de Yulixa Toloza, la mujer cuya muerte y desaparición ocurrió luego de un procedimiento estético en Bogotá, tuvo un nuevo avance judicial después de que la Fiscalía presentara escrito de acusación contra Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado.

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Los dos hombres deberán responder ante la justicia por los delitos de favorecimiento agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. La acusación está relacionada con hechos que, según el ente investigador, habrían ocurrido después de la muerte de la víctima.

(Vea también: Otra tragedia por procedimiento estético en clínica de garaje: mujer murió tras pasar por quirófano clandestino)

Caso Yulixa Toloza: Fiscalía presentó acusación contra dos implicados

La Fiscalía no está atribuyendo a los procesados responsabilidad directa por el fallecimiento de Yulixa Toloza, sino por presuntas actuaciones posteriores que estarían relacionadas con la desaparición de elementos importantes para esclarecer lo ocurrido.

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La investigación permitió establecer que Hernández Morales y Sequera Delgado estarían vinculados con acciones que habrían buscado ocultar o afectar material probatorio clave dentro del proceso. Por estos hechos, ahora deberán enfrentar una nueva etapa judicial ante un juez.

Uno de los elementos que tomó relevancia dentro del expediente fue un vehículo que, según la Fiscalía, habría sido utilizado para trasladar y abandonar el cuerpo de la víctima después de su muerte. La investigación apunta a que los dos procesados estarían relacionados con maniobras posteriores vinculadas con ese automotor.

La Fiscalía recopiló elementos materiales probatorios que ahora serán expuestos durante el proceso judicial para que se determine si existe responsabilidad penal de los acusados. La decisión final estará en manos de un juez.

La radicación del escrito de acusación representa un paso importante dentro del caso Yulixa Toloza, pues abre la puerta para que avance la etapa de juicio y se revisen las pruebas presentadas por el ente acusador.

El caso causó conmoción en Bogotá luego de que se conociera la desaparición y muerte de la mujer tras acudir a un establecimiento donde se habría sometido a un procedimiento estético. Desde entonces, las autoridades han adelantado una investigación para establecer qué ocurrió y quiénes tendrían responsabilidad.

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