Colombia está en el centro de las alertas por el funcionamiento de centros ilegales dedicados a las cirugías estéticas, una situación que, según las autoridades, está atrayendo incluso a pacientes extranjeros y poniendo al país en el deshonroso mapa de las llamadas “clínicas de garaje”. El más reciente operativo adelantado en Bogotá dejó al descubierto la magnitud del problema y las graves irregularidades que rodean este tipo de establecimientos.

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Durante la intervención conjunta de la Superintendencia Nacional de Salud, la Fiscalía General de la Nación, la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá y el Invima fueron encontrados pasaportes, cédulas y otros documentos de ciudadanos extranjeros en clínicas y apartamentos donde se practicaban procedimientos estéticos de manera irregular. El hallazgo confirmó que estos lugares atendían tanto a pacientes colombianos como a personas provenientes de otros países.

La Superintendencia señaló que ya había recibido denuncias de pacientes de México y Costa Rica, quienes aseguraron haber sido captados a través de redes sociales para someterse a tratamientos estéticos en estos establecimientos. De acuerdo con los testimonios, varios de ellos sufrieron complicaciones de salud, secuelas permanentes y la necesidad de nuevos procedimientos, pese a las altas sumas de dinero que habían pagado.

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Las investigaciones también revelaron que algunos procedimientos promocionados como tratamientos con células madre corresponderían, en realidad, a la aplicación de biopolímeros, una sustancia prohibida para fines estéticos en Colombia desde la expedición de la Ley 2316 de 2023. Esa práctica hace parte de las presuntas irregularidades que ahora son materia de investigación por parte de las autoridades.

Frente a este panorama, la Superintendencia Nacional de Salud hizo un llamado tanto a colombianos como a extranjeros para verificar que las clínicas estén debidamente habilitadas y que los procedimientos sean realizados por especialistas certificados antes de someterse a una cirugía estética. La entidad recordó que este tipo de intervenciones, aunque sean electivas, conllevan riesgos que aumentan significativamente cuando se realizan en establecimientos sin las condiciones técnicas y sanitarias exigidas por la ley.

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