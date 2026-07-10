La nueva víctima de un procedimiento estético irregular en Bogotá fue identificada como Adriana Manotas, una mujer que falleció luego de presentar complicaciones críticas tras acudir a un establecimiento ubicado en la localidad de Puente Aranda. Así lo informó la Alcaldía de Bogotá en un comunicado.

Sigue a PULZO en Discover

El caso fue conocido por el Distrito a través de la Línea 123, luego de que se reportara que una mujer presentaba graves problemas de salud después de asistir a un procedimiento postoperatorio en un lugar que no contaba con las condiciones exigidas para prestar servicios médicos.

(Vea también: ¿Le robaron mientras moría? El macabro giro en el caso de Yulixa Toloza que enreda a sus amigas)

Adriana Manotas fue trasladada a la IPS de la Cruz Roja en Kennedy, donde el personal médico intentó salvarle la vida, pero finalmente falleció debido a la gravedad de su estado. La Alcaldía indicó que “la paciente falleció en la IPS de la Cruz Roja en Kennedy, a pesar de los esfuerzos del personal médico por salvarle la vida”.

Lee También

Luego de conocerse el caso, funcionarios de las Secretarías de Salud y Gobierno, junto con la Alcaldía Local de Puente Aranda, la Policía Nacional y la SIJÍN, llegaron hasta el sitio donde se habría llevado a cabo el procedimiento para adelantar las investigaciones correspondientes.

Allí encontraron que el establecimiento funcionaba sin avisos exteriores, identificación visible o información que permitiera confirmar que allí se prestaban servicios de salud. Además, tras revisar las bases de datos oficiales, se estableció que el lugar no aparecía registrado como prestador autorizado.

La Alcaldía también informó que la persona identificada como representante legal del establecimiento no estaba habilitada como talento humano en salud. Ante esta situación, el Distrito inició las acciones de control correspondientes para determinar las responsabilidades del caso.

Finalmente, hicieron un llamado a la ciudadanía para denunciar lugares que funcionen de manera clandestina. Para estos reportes, la Secretaría de Salud habilitó la línea 6013649550 opción 1, disponible las 24 horas para recibir información sobre posibles procedimientos irregulares.

* Pulzo.com se escribe con Z