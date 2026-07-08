La justicia condenó a cinco mujeres que integraban una red dedicada a practicar procedimientos estéticos clandestinos en Medellín, luego de que más de 40 pacientes resultaran con graves afectaciones de salud tras someterse a intervenciones en consultorios improvisados.

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Las implicadas aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía General de la Nación y recibieron penas que oscilan entre 83 y 88 meses de prisión.

Así operaba la red de falsas cirugías estéticas en Medellín

La investigación estableció que entre abril de 2023 y mayo de 2024 las condenadas contactaban mujeres de diferentes edades, principalmente a través de redes sociales, para ofrecerles un procedimiento conocido como lipólisis láser con transferencia glútea.

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Las pacientes eran citadas en viviendas adaptadas como supuestas salas de cirugía, espacios que no cumplían con las condiciones de higiene y salubridad necesarias para adelantar procedimientos invasivos.

En total, 55 mujeres acudieron a estos lugares creyendo que recibirían atención especializada.

Más de 40 pacientes contrajeron una bacteria en clínica clandestina

La Fiscalía indicó que más de 40 de las mujeres intervenidas adquirieron una bacteria no tuberculosa, situación que les provocó deformidades físicas y limitaciones funcionales permanentes.

De acuerdo con la investigación, Yarleny Mosquera Aguirre adelantaba las cirugías haciéndose pasar por médica, pese a no contar con título profesional ni certificaciones en el área de la salud.

Por su parte, Elizabeth Rojas Tobón se encargaba de captar a las pacientes y recibir los pagos, mientras que Jackeline Bedoya Acevedo, María Paola Arango Garrillo y Michel Chaverra Jaramillo apoyaban los procedimientos administrando medicamentos, aplicando anestesia local y atendiendo el posoperatorio.

Aceptaron los cargos y fueron condenadas

Las cinco mujeres reconocieron los hechos documentados por la Fiscalía y fueron condenadas, de acuerdo con su grado de participación, por concierto para delinquir, lesiones personales y estafa agravada en modalidad de masa.

Las penas impuestas van de 83 a 88 meses de prisión. No obstante, Yarleny Mosquera Aguirre continuará vinculada al proceso por el delito de concierto para delinquir agravado, debido a que no aceptó ese cargo específico.

La decisión corresponde a una sentencia de primera instancia y aún puede ser apelada mediante los recursos previstos por la ley.

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