Por: El Colombiano

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”¿Dónde está mi amiga?”, fue una de las preguntas que le hizo saber a Colombia que Yulixa Toloza, de 52 años, había desaparecido en Bogotá luego de practicarse una cirugía estética en un local conocido como Beauty Láser. Ahora, más de un mes después de conocerse que murió, hay dos capturados, dos prófugos y una testigo “estrella”.

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La testigo, identificada con el nombre ficticio de “Gabriela” por razones de seguridad, se convirtió en pieza clave dentro de la investigación que adelanta la Fiscalía por la desaparición y muerte de la paciente.

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En entrevista con La FM, la esteticista y auxiliar de enfermería relató que trabajaba desde hacía cuatro meses en el establecimiento Beauty Láser Estética M.L. y que participó en la preparación de Yulixa antes de la cirugía.

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Según explicó, la paciente llegó al lugar en horas de la mañana para someterse a una lipólisis láser, procedimiento que, afirmó, era realizado habitualmente por el médico Eduardo David Ramos y un anestesiólogo conocido como Leonardo o Leo.

La mujer aseguró que su labor se limitó a tareas de apoyo y asistencia. “En su momento, la responsabilidad siempre fue de los médicos (…). Yo simplemente era la esteticista, la auxiliar”, manifestó.

De acuerdo con su relato, antes de ingresar al procedimiento, Yulixa firmó la documentación correspondiente y fue valorada por los profesionales encargados. Gabriela sostuvo que ninguno de ellos encontró alguna condición que impidiera realizar la intervención. “No, ellos siempre la vieron como normal, como apta para el procedimiento”, afirmó.

La testigo también explicó que la cirugía se prolongó durante aproximadamente cuatro horas y media. Durante ese tiempo permaneció asistiendo a los especialistas, suministrando materiales o medicamentos cuando estos los requerían.

“Sí, yo en esos momentos los asistí (…). Solamente si ellos necesitaban una cánula, si necesitaban un medicamento para pasarles, si necesitaban algo adicional, pues yo soy como la auxiliar, la que estuvo ahí pendiente, mientras los médicos hacían su trabajo”, dijo.

Sin embargo, la situación comenzó a preocuparla una vez finalizó la operación. Según recordó, alrededor del mediodía observó que la paciente presentaba una apariencia inusual y dificultades respiratorias. “Yo sí la vi muy pálida, la vi con mucha dificultad para respirar”, señaló.

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A pesar de esas señales, sostuvo que los médicos no mostraron preocupación y consideraron que la condición de la mujer era parte del proceso normal de recuperación. “En ningún momento yo escuché eso o vi que, en verdad, ellos estuvieran preocupados. No, ellos todo lo normalizaron”, declaró.

La auxiliar aseguró que incluso comentó sus inquietudes con una compañera. “Ella sí se ve rara”, recordó haber dicho al notar que la paciente insistía en que tenía problemas para respirar. No obstante, la respuesta que recibió fue que la paciente permanecía bajo observación médica.

Durante las horas posteriores, relató, se intentó estabilizar a Yulixa con alimentos y bebidas. Según contó, el médico atribuía parte de su condición al ayuno previo al procedimiento. “Hay que darle algo de sal, porque de pronto es el ayuno”, recordó que decía el profesional mientras recomendaba suministrarle sopa y líquidos.

Gabriela afirmó que, antes de retirarse del lugar en la tarde, escuchó que existía la posibilidad de solicitar una ambulancia si la situación lo requería. Sin embargo, dijo que nunca vio que se tomara la decisión de trasladar a la paciente a un centro asistencial.

A juicio de la testigo, una atención médica oportuna pudo haber cambiado el desenlace. “Sí, claro. Yo siento que se normalizó mucho el tema de la paciente”, expresó al ser consultada sobre si un traslado de urgencia habría permitido atender las complicaciones a tiempo.

“En lo que yo llevé del trayecto, ellos me decían que ya habían hecho entre 300 y 500 lipos, entonces era mucho el movimiento (…). Yo juraba que todo era legal, porque siempre hubo mucho movimiento y nunca hubo, por parte de la Secretaría de Salud, ningún problema ni nada; yo siempre lo vi como legal por tanto movimiento que se daba”, finalizó la testigo en la entrevista.

Antes de terminar, agregó que sintió miedo cuando supo que habían desaparecido a Toloza, y que nunca entendió cómo llegaron hasta ese punto los hechos.

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