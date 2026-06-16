Las alarmas se encuentran completamente encendidas en la capital del país tras reportarse la misteriosa desaparición de Diego Restrepo Silva, un ciudadano de 31 años de edad de quien no se tiene rastro alguno desde las primeras horas del pasado martes 9 de junio de 2026. Sus familiares, amigos y conocidos han iniciado una intensa campaña de difusión en redes sociales y canales digitales con el firme objetivo de obtener cualquier pista que permita dar con su paradero y traerlo de regreso a casa sano y salvo.

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De acuerdo con el reporte oficial emitido por las autoridades y los boletines de búsqueda difundidos por sus seres queridos, Diego salió de su vivienda aproximadamente a las 5:40 a. m. en el barrio Bella Vista Sur Oriental, ubicado en la localidad de San Cristóbal, al suroriente de Bogotá. El ciudadano tenía como destino cumplir con su jornada laboral habitual; sin embargo, nunca llegó a las instalaciones de su lugar de trabajo y su teléfono móvil permanece completamente apagado desde ese preciso instante, situación que ha generado una profunda angustia y desesperación en su entorno más cercano.

Al momento de su desaparición, Restrepo Silva se movilizaba a bordo de una motocicleta de la marca Pulsar 125, modelo 2023, identificada con las placas NWP-47G, de color negro con llamativos detalles en rojo. Ante la gravedad del caso, las autoridades de la Policía Nacional ya tienen pleno conocimiento de la denuncia y se encuentran verificando minuciosamente las cámaras de seguridad de los principales corredores viales de la ciudad para intentar establecer la última ruta registrada por el vehículo.

Conforme a los datos y las fotografías difundidas en los carteles de búsqueda oficiales, se detallan sus características morfológicas particulares para facilitar su identificación por parte de la ciudadanía: Diego tiene ojos grandes de color negro, cejas pobladas, labios delgados, no tiene barba y usa gafas formuladas. Además, se destaca su cabello largo, el cual lleva más abajo de los hombros y es de textura ondulada y color negro, así como un lunar muy visible en la zona del mentón. Respecto a las prendas de vestir que portaba la última vez que fue visto, se informó que llevaba un jean negro, una chaqueta negra, tenis y cargaba una maleta de color gris.

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Si usted tiene alguna información verídica, lo ha visto en las últimas horas o cree haber identificado la motocicleta con las placas descritas, comuníquese de inmediato a las líneas telefónicas de emergencia 3134194367 o 3057684645. También puede reportar el caso a la línea 123 de la Policía Metropolitana de Bogotá o escribir al correo institucional Luis.gonzalez7653@correo.policia.gov.co, bajo absoluta reserva.

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