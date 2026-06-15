Las autoridades avanzan en la investigación de un caso ocurrido en un apartamento del barrio Navarra, en el norte de Bogotá, donde tres menores estaban bajo el cuidado de un ciudadano extranjero.

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La alerta fue dada por vecinos que observaron al hombre junto a uno de los niños en un balcón y avisaron a la Policía ante la sospecha de una posible situación de abuso.

Tras la intervención de las autoridades, se activaron protocolos con participación de la Policía, la Fiscalía, el ICBF y la Procuraduría. Los menores fueron trasladados a un centro médico para la realización de exámenes y entrevistas forenses que permitan establecer lo ocurrido.

De manera preliminar, el ICBF indicó que el extranjero adelantaba un proceso de adopción junto con su pareja.

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Según información conocida durante la investigación, divulgada por El Tiempo, el menor que aparece en los videos entregó una primera versión de los hechos.

De acuerdo con fuentes judiciales citadas por ese diario, el niño manifestó que se molestó por un juguete y que el adulto, a quien identificó como su “padre”, lo llevó al balcón para tranquilizarlo.

“El menor indica que él se pone furioso por lo de un juguete y que lo único que hace el señor, al que se refiere como padre, es sacarlo al balcón a calmarlo”, resaltó ese periódico.

Las entrevistas forenses habrían arrojado inicialmente un resultado negativo, aunque las autoridades esperan el dictamen definitivo de Medicina Legal, agregó ese medio.

Ese informe será clave para que la Fiscalía determine si existen elementos para continuar el proceso judicial o definir la situación del extranjero retenido.

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