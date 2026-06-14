Momentos de tensión se vivieron en el norte de Bogotá luego de un operativo de las autoridades en un inmueble ubicado en la calle 106A con carrera 19, donde fue retirado un hombre señalado como presunto agresor sexual de un menor de edad.

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De acuerdo con la información conocida, unidades de la Policía llegaron al lugar y procedieron a sacar al sospechoso del inmueble para ponerlo a disposición de las autoridades competentes y avanzar con las verificaciones e investigaciones del caso.

Este video muestra el momento de la captura del sujeto:

Antes de la salida del hombre, los organismos de atención ya habían realizado la evacuación de tres menores de edad que permanecían dentro de la vivienda.

Junto a ellos también fueron trasladadas tres mujeres en una ambulancia, como parte del protocolo de atención y protección activado durante el procedimiento.

Videos del momento comenzaron a circular y muestran el despliegue de las autoridades durante la intervención en la zona.

Por ahora, las autoridades adelantan las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias del caso, mientras se garantiza el acompañamiento y la atención requerida para los menores involucrados.

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