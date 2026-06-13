Bogotá se alista este fin de semana para vivir una nueva edición del Festival por la Igualdad, una de las apuestas culturales y sociales más importantes para la visibilización de las comunidades LGBTIQ+ en la capital. LA programación de este año se desarrollará entre el 13 de junio y el 17 de julio y coincidirá con la celebración de los 15 años de este espacio dedicado a promover la inclusión, el respeto y el reconocimiento de la diversidad.

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El festival contará con más de 35 actividades gratuitas distribuidas en distintos puntos de la ciudad. La agenda incluye conciertos, obras de teatro, conversatorios, proyecciones de cine, ferias de emprendimiento, jornadas ambientales y diversas expresiones artísticas pensadas para acercar a los ciudadanos a las reflexiones sobre igualdad y derechos.

Fechas y eventos del Festival por la Igualdad 2026 en Bogotá

Uno de los momentos más relevantes será el desarrollo de tres movilizaciones que recorrerán diferentes sectores de la ciudad. La Marcha del Sur se llevará a cabo el 14 de junio, mientras que la Marcha Distrital tendrá lugar el 28 de junio. A ellas se sumará la movilización Yo Marcho Trans, programada para el 4 de julio, como parte de las actividades de reivindicación y visibilización de estas comunidades.

La oferta cultural también tendrá un papel protagónico. El Teatro Jorge Eliécer Gaitán será sede de la décima edición de La Noche y Las Luciérnagas, una propuesta que reunirá expresiones artísticas relacionadas con el transformismo, las estéticas drag y el activismo queer.

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Asimismo, el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo participará con el concierto Amor, deseo y libertad: voces queer a través del tiempo, interpretado por el tenor colombiano Luis Hernández-Luque. También se presentará la obra En mitad de tanto fuego, escrita por Alberto Conejero, una de las apuestas teatrales destacadas de la programación.

Otro de los espacios relevantes será Lesbiarte. Este encuentro busca dar visibilidad a mujeres lesbianas, bisexuales y personas con identidades disidentes mediante actividades culturales, deportivas y comunitarias que promueven el intercambio de experiencias y la participación ciudadana.

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