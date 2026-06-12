Los habitantes del norte de Bogotá vivieron momentos de profunda tensión e incertidumbre a primera hora de este día. Un fuerte dispositivo de seguridad se desplegó en la localidad de Usaquén tras el alarmante reporte de un automóvil particular que fue dejado a su suerte en un punto altamente inusual, interrumpiendo el paso de la vía férrea del norte del país, según informó el periodista ‘Gato’ Gómez, de Olímpica Stereo.

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El hallazgo se registró exactamente en la calle 145 con carrera 9, donde vecinos de la zona y transeúntes divisaron el vehículo obstruyendo el paso del tren. Ante el temor inicial de que pudiera tratarse de un carro bomba o un hecho criminal de mayor gravedad, la comunidad alertó de inmediato a las líneas de emergencia.

Unidades de la Policía Metropolitana de Bogotá y delegados de la Secretaría de Seguridad hicieron presencia en el lugar de los hechos para acordonar el área e iniciar las pesquisas correspondientes. Tras una primera inspección técnica al automotor, los investigadores lograron establecer un detalle clave: el vehículo presenta graves señales de haber sido estrellado.

Frente a este panorama, las autoridades manejan dos hipótesis principales para esclarecer cómo terminó el carro en medio de los rieles:

Vehículo hurtado: Que delincuentes se hayan robado el automóvil, perdieran el control durante la huida estrellándose contra la infraestructura férrea y decidieran dejarlo abandonado para no ser capturados.

Accidente por alcoholemia: Que el conductor real se haya accidentado bajo los efectos del alcohol o exceso de velocidad y, para evadir las sanciones legales y las pruebas de las autoridades, prefiriera huir del sitio a pie.

Mientras los peritos judiciales avanzan en el rastreo de las placas y el chasis para dar con el paradero del propietario legítimo, grúas del Distrito hicieron presencia en el punto de Usaquén para enganchar el vehículo y retirarlo de la carrilera.

La Secretaría de Seguridad confirmó que el automotor será trasladado a los patios oficiales mientras se esclarece si existe una denuncia penal por hurto vigente. Por fortuna, el incidente no dejó personas heridas en el lugar, pero sí una enorme preocupación entre los residentes de este sector residencial del norte de la capital.

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