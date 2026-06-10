La movilidad en el sur de Bogotá se vio afectada durante la tarde de este martes por una manifestación que ocupó por completo la calzada en la calle 27 Sur con carrera 12, en sentido occidente-oriente. La situación obligó a restringir el paso de vehículos en el corredor y ocasionó congestión en la zona.

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(Vea también: Caos en sur de Bogotá por protesta de vendedores ambulantes; hay fuertes enfrentamientos)

La novedad fue reportada por la Secretaría Distrital de Movilidad, que informó sobre la afectación total de la vía y el acompañamiento de agentes civiles para monitorear el desarrollo de la jornada. Mientras avanzaba la concentración, conductores y usuarios del transporte público enfrentaron retrasos en sus desplazamientos.

Las autoridades mantuvieron seguimiento al punto de la protesta con el objetivo de garantizar la seguridad de los participantes y de los demás actores viales, así como facilitar el restablecimiento de la movilidad una vez concluyera la actividad.

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[10:38 p.m.] #GestiónDelTráfico | Manifestantes avanzan sobre la carrera 10 con calle 29 sur. ❌ Se genera afectación de la calzada mixta y de un carril de la calzada exclusiva. https://t.co/rr7PeKiJUn pic.twitter.com/HdLJgbjrRn — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) June 11, 2026

Apareció en cartel de ‘primera línea’ durante manifestación en Bogotá

Aunque el reporte de la Secretaría Distrital de Movilidad se centró en las afectaciones al tránsito, una de las fotografías compartidas por la entidad mostró detalles de la concentración.

En la imagen se observa a varios asistentes sosteniendo un cartel con referencias a la ‘primera línea’. Las imágenes fueron divulgadas junto con el informe sobre el cierre total de la calzada y comenzó a circular en redes sociales mientras persistían los problemas de movilidad en el sector.

[09:48 p.m.] #GestiónDelTráfico | Se presenta manifestación en la calle 27 sur con carrera 12, occidente-oriente. ❌ Se genera afectación total de la calzada. 👮 Agentes civiles realizan acompañamiento. pic.twitter.com/pq2oU3AKD6 — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) June 11, 2026

La presencia de ese mensaje llamó la atención de algunos usuarios debido a la mención del movimiento que cobró notoriedad durante las protestas de 2021 durante el denominado estallido social.

Sin embargo, las autoridades no hicieron referencia al contenido del cartel y únicamente reportaron la manifestación, las afectaciones viales y el acompañamiento de agentes civiles durante la jornada.

Otras manifestaciones también complicaron la movilidad en Bogotá

La jornada de este 10 de junio no solo registró afectaciones en el sur de la capital. De acuerdo con el reporte de movilidad de la ciudad, durante la mañana también se presentó una manifestación que avanzó por la carrera 13 con calle 60, en sentido norte-sur, lo que provocó congestión vehicular y obligó a recomendar desvíos para los conductores. Las autoridades sugirieron tomar corredores alternos como la carrera Séptima, la NQS y la avenida Circunvalar mientras se desarrollaba la movilización.

[08:16 p.m.] #GestiónDelTráfico | Manifestación se divide en dos grupos asi:👇 ⭕ Grupo 1: Continúa sobre la Cra. 7 al sur.

⭕ Grupo 2: Toma la Cra. 10 al sur. 👮 Agentes civiles y grupo guía realizan cierre de la conectante de la Calle 26 cln Cra. 7, movimiento Oriente-Norte. https://t.co/xTcOJuH6tW pic.twitter.com/Io9MTtYNXE — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) June 11, 2026

Según la información divulgada por los organismos de tránsito, este tipo de concentraciones también puede ocasionar retrasos en algunas rutas de TransMilenio y del componente zonal, especialmente en los sectores donde los manifestantes ocupan parte de la vía. Agentes y gestores de movilidad hicieron acompañamiento a la actividad para facilitar el tránsito y atender cualquier novedad que pudiera surgir durante el recorrido.

Las protestas se sumaron a otras situaciones que en los últimos días han afectado la movilidad en distintos puntos de Bogotá, obligando a las autoridades a mantener monitoreo permanente sobre los corredores con mayor flujo vehicular.

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