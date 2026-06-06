El ambiente electoral en Colombia está, más que nunca, al rojo vivo, y los simpatizantes de ambos bandos lo tienen más que claro. Recientemente, los que se hicieron sentir fueron los seguidores de Abelardo de la Espriella, que han salido a las calles para mostrar su apoyo a su candidato y dar fuerza para salir vencedores en la segunda vuelta del 21 de junio.

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Este sábado 6 de junio se vieron a centenares de personas en las calles de Bogotá para mostrar su simpatía por el abogado. Así quedó registrado durante horas de la tarde en la Autopista Norte, donde varias personas filmaron lo ocurrido.

Los manifestantes se hicieron en inmediaciones de la calzada sur-norte de esa vía y en inmediaciones del Portal Norte y del Éxito de la calle 170. Allí, varios ‘abelardistas’ salieron con arengas, pancartas de Defensores de la patria, banderas nacionales y las camisetas de la Selección Colombia, que ha sido una prenda de debate público por la reciente decisión de un juzgado de Bogotá a la campaña de la derecha.

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Varios carros que pasaban se unieron con pitos a las arengas y vuvuzelas, lo que dejó una aglomeración en ese punto de la ciudad.

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Más marchas a favor de Abelardo de la Espriella

En otras ciudades de Colombia también se vivió el mismo ambiente. Por ejemplo, en Villavicencio también salieron centenares de seguidores del candidato con los símbolos nacionales, mientras carros pitaban en apoyo a De la Espriella.

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Los seguidores del líder de Defensores de la patria salieron para hacer contrapeso de cara a la segunda vuelta, ya que vendrán dos semanas cruciales para sumar votos por ambos lados. A su vez, se interpretó como una respuesta a la candidatura de la orilla izquierda, la de Iván Cepeda, cuyos simpatizantes estuvieron activos después de las elecciones del 31 de mayo y han salido a las calles en reiteradas ocasiones.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: