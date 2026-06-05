Una mañana tranquila se transformó rápidamente en una escena de pánico absoluto en el norte de la capital. El pasado jueves 4 de junio, la carrera 15 con calle 105, un punto de alta circulación en el exclusivo barrio San Patricio de la localidad de Usaquén, se convirtió en el escenario de un violento intercambio de balas que obligó a peatones y trabajadores a lanzarse al suelo para salvar sus vidas.

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De acuerdo con los reportes oficiales de las autoridades y los crudos testimonios ciudadanos conocidos por Citytv, la emergencia se desató cuando dos sujetos armados que se movilizaban en una motocicleta aprovecharon un semáforo en rojo para cometer un asalto. Los delincuentes interceptaron un vehículo y abordaron a la víctima a través de la ventana de su automóvil con el único objetivo de arrebatarle su teléfono celular.

Quienes se encontraban en la zona comercial presenciaron con impotencia cómo los asaltantes intimidaban al conductor. Una ciudadana que vivió el suceso de cerca relató ante las cámaras del canal local el desespero que se apoderó del sector al ver el arma de fuego apuntando hacia el interior de la camioneta.

🔴Una escena de pánico se vivió en la mañana del pasado jueves 4 de junio en el norte de Bogotá, luego de que se registrara un fuerte intercambio de disparos en la carrera 15 con calle 105, ubicada en el barrio San Patricio, dentro de la localidad de Usaquén. Imágenes de lo que… pic.twitter.com/oAqJwz2SNW — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) June 5, 2026

La situación dio un giro drástico y escaló de inmediato cuando un supervisor de seguridad privada, quien transitaba por la misma avenida, se percató del atraco en flagrancia y decidió intervenir para frustrar la acción delincuencial.

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó oficialmente que el trabajador de seguridad privada reaccionó utilizando su arma de dotación, lo que provocó una violenta respuesta por parte de los agresores motorizados, quienes no dudaron en disparar en repetidas ocasiones en contra del vigilante.

La misma testigo presencial describió la gravedad del enfrentamiento armado detallando que, de un momento a otro, se escuchó una ráfaga de unos siete u ocho tiros, lo que provocó un susto terrible en toda la comunidad. El violento cruce de balas ocurrió en cuestión de segundos, dejando a los transeúntes sin más opción que correr despavoridos buscando refugio inmediato en los locales comerciales aledaños para evitar ser alcanzados por una bala perdida.

Tras verse acorralados por la reacción del supervisor, los dos delincuentes maniobraron rápidamente la motocicleta, dieron la vuelta en plena vía pública y emprendieron la huida en sentido norte-sur. Para asegurar su escape e impedir que los testigos o las autoridades los persiguieran, los asaltantes realizaron varias detonaciones al aire antes de perderse por las calles del norte de la ciudad.

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