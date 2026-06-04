En la mañana de este jueves 4 de junio se dio un escabroso hallazgo de tres personas sin vida en la zona rural de la vereda Fusungá de Soacha y en límites con Bogotá. Las víctimas estaban parcialmente incineradas y tenían signos de tortura.

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De acuerdo con el comandante de la Policía Metropolitana de Soacha, Juan Andrés Gómez, las autoridades llegaron al lugar luego de una denuncia ciudadana que reportaba a las tres personas en un matorral.

Imágenes compartidas por el medio local, CVE Noticias, mostró el lugar donde se dio el horroroso hallazgo. Las personas tenían graves heridas y partes de sus ropas destruidas al haber sido quemadas; además, había cenizas en los alrededores del matorral donde se encontraron, por lo que quedó en evidencia que se incendiaron a las víctimas en el lugar.

Las autoridades reconocieron que hay percances para avanzar con la investigación, principalmente porque en el sector donde ocurrió el crimen no hay cámaras de videovigilancia. No obstante, se está trabajando con empresas de la zona para recopilar cualquier pista.

“Donde se encontraron los cuerpos no tenemos sistema de videovigilancia. Estamos haciendo labores comunitarias con las empresas comunitarias de la zona para que nos indiquen si notaron algún paso de vehículos raros por esta jurisdicción”, dijo Gómez en CVE Noticias.

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Aún no se conocen las identidades de los asesinados, ya que no tenían documentos y sus rostros estaban desfigurados. Tampoco se tiene claro si se trató de un caso de guerra entre bandas o algún ajuste de cuentas.

Lo cierto es que los habitantes y trabajadores en Fusungá han alertado porque la zona se ha convertido en un foco de inseguridad, por lo que piden un mayor pie de fuerza, según lo recopilado por el noticiero ya citado.

#Soacha 😱 Macabro hallazgo en zona rural del corregimiento uno 🚨 Allí 3 cuerpos fueron encontrados parcialmente incinerados y con signos de violencia. La Policía Metropolitana de Soacha se pronunció con respecto a este caso que preocupo y alertó a los habitantes de este sector pic.twitter.com/NvvKdtjmQd — Cve Noticias (@CvePrensa19116) June 4, 2026

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