La comunidad del barrio Villa Cindy, en la localidad de Suba, continúa conmocionada por el trágico accidente que acabó con la vida de Rosa Angélica Hurtado Llerena, de 19 años, y de su hijo de apenas tres años. Un video de una cámara de seguridad registró los angustiosos momentos previos al siniestro y ha permitido reconstruir cómo ocurrió la emergencia.

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Los hechos se registraron la noche del pasado 30 de mayo, hacia las 8:00 p. m., en inmediaciones de la calle 138D con carrera 158B, cuando la joven caminaba por el sector acompañada de su hijo y de otro hombre.

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Las imágenes de seguridad muestran que un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) permanecía estacionado sobre la vía con las luces encendidas. Según se observa en la grabación, el conductor descendió del vehículo y se dirigió hacia lo que sería un establecimiento comercial cercano.

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Mientras tanto, Rosa, su hijo y su acompañante avanzaban por la cuadra sin imaginar lo que ocurriría segundos después.

De manera repentina, el vehículo comenzó a desplazarse sin conductor. En el video se aprecia cómo otras personas que transitaban por el lugar lograron evitar el recorrido del automotor. Un peatón y un hombre que se movilizaba en bicicleta eléctrica alcanzaron a pasar antes de que el bus avanzara.

Sin embargo, Rosa y su pequeño hijo fueron sorprendidos por el vehículo, que los impactó por la espalda. La fuerza del recorrido también provocó que el bus derribara un poste y terminara chocando contra varias viviendas del sector.

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Tras el impacto, vecinos y testigos reaccionaron rápidamente para intentar rescatar a las víctimas. El hombre que acompañaba a la joven se acercó de inmediato para tratar de auxiliarlos, mientras otros residentes salieron de sus casas al escuchar el estruendo.

Según las primeras versiones conocidas, el menor fue trasladado de urgencia en un vehículo de carga perteneciente a un vecino hasta un Centro de Atención Médica Inmediata (CAMI), mientras que Rosa fue remitida al Hospital de Suba.

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Pese a los esfuerzos de quienes intentaron ayudarlos y del personal médico, las lesiones sufridas resultaron fatales. Horas después se confirmó el fallecimiento de ambos.

La tragedia ha generado una profunda tristeza entre los habitantes de Villa Cindy, quienes aún intentan asimilar lo ocurrido. Familiares y amigos de Rosa la recuerdan como una joven madre que luchaba por sacar adelante a su hijo. Ahora, en medio del duelo, sus seres queridos enfrentan además los gastos derivados de las exequias.

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Por esta razón, el padre de la joven y otros familiares iniciaron una campaña solidaria para recaudar recursos que permitan cubrir los costos funerarios. Las personas interesadas en colaborar pueden acercarse al sector y dirigirse a la vivienda de una mujer conocida como doña ‘Blanquita’ o comunicarse al número 321 555 9601.

Mientras tanto, las autoridades continúan adelantando las investigaciones para establecer con exactitud las circunstancias que permitieron que el vehículo se desplazara sin conductor y determinar las responsabilidades correspondientes en este caso que enlutó a una familia y conmocionó a toda una comunidad.

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