Una tragedia enluta a la localidad de Suba, en Bogotá, luego de que una joven madre y su hijo de tres años perdieran la vida en un accidente de tránsito ocurrido en el barrio Villa Cindy.

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De acuerdo con información conocida por Gatoticias, el hecho se registró en la calle 138D con carrera 158B, donde las víctimas fueron identificadas como Rosa Angélica Hurtado, de 19 años, y su pequeño hijo.

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Según versiones preliminares recopiladas por el medio, el accidente habría comenzado cuando el conductor de un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) estacionó el vehículo para dirigirse a un baño. Al parecer, el automotor quedó encendido y sin las medidas de aseguramiento necesarias para evitar su desplazamiento.

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Testigos relataron que el bus comenzó a moverse sin conductor y, en cuestión de segundos, tomó velocidad por la vía. En su recorrido terminó atropellando a la joven madre, quien caminaba junto a su hijo con destino a una tienda del sector.

La fuerza del impacto fue tan severa que ambas víctimas sufrieron lesiones de extrema gravedad. Aunque se intentó atender la emergencia, la mujer y el menor fallecieron minutos después como consecuencia de las heridas.

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La tragedia generó conmoción entre los residentes del sector, quienes reaccionaron con indignación tras lo ocurrido. Según informó Gatoticias, algunos habitantes agredieron al conductor del vehículo, situación que obligó la intervención de las autoridades para garantizar su integridad y controlar los ánimos de la comunidad.

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Las autoridades iniciaron las respectivas investigaciones para establecer con precisión las circunstancias en las que ocurrió el accidente y determinar si existieron fallas o posibles responsabilidades por parte del conductor o de otros actores involucrados.

Mientras avanzan las indagaciones, familiares, amigos y vecinos lamentan la pérdida de Rosa Angélica Hurtado y de su hijo, una tragedia que ha generado profundo dolor en esta zona del noroccidente de la capital.

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