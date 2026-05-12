Un árbol de gran tamaño cayó en la mañana de este martes sobre un bus del SITP en el norte de Bogotá y generó complicaciones en la movilidad de la calle 127, a la altura de la carrera 15. El hecho quedó registrado en imágenes compartidas por ciudadanos que transitaban por la zona y que mostraron al vehículo detenido mientras organismos de emergencia atendían la situación.

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En la fotografía se observa que el árbol terminó atravesado sobre uno de los carriles y alcanzó a golpear el costado delantero del bus azul del SITP. Al lugar llegaron unidades de Bomberos de Bogotá, agentes de tránsito y miembros de la Policía para retirar las ramas y evitar mayores afectaciones en la vía.

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Por cuenta del incidente se presentó congestión vehicular en ese corredor del norte de la capital, mientras las autoridades adelantaban las labores de corte y remoción del árbol caído. Conductores reportaron tránsito lento en ambos sentidos y desvíos temporales en el sector.

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Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre personas lesionadas por la caída del árbol. Las autoridades también investigan si las lluvias y los fuertes vientos registrados en las últimas horas en Bogotá habrían provocado el desplome del árbol sobre el vehículo de transporte público.

#BOGOTÁ. Se presenta afectación vial por caída de árbol sobre un bus del SITP en la localidad de Usaquén, calle 127 con carrera 16, sentido Occidente – Oriente. Se recomienda tomar vías alternas, bastante congestión vehicular en la zona. Por fortuna no se reportaron lesionados. pic.twitter.com/oHIcYYYjGF — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) May 12, 2026

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