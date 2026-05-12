Un insólito episodio de inseguridad se presentó en pleno centro de Bogotá, específicamente en la carrera Décima con calle Novena (localidad de La Candelaria). Un grupo de delincuentes, utilizando uniformes similares a los de la Policía Nacional, fingió un operativo de allanamiento para saquear una joyería, llevándose un botín superior a los 100 millones de pesos.

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El hecho, reportado por el Ojo de la Noche de Mañanas Blu, destacó por la meticulosa actuación de los asaltantes. “Él era el que gritaba que era un allanamiento. Lo hacían para hacer muy bien su teatro”, relató la esposa del joyero agredido. Sin embargo, en medio del “show” criminal, el plan tuvo un giro inesperado.

Para intentar borrar evidencias, los ladrones dispararon contra las cámaras de seguridad del local. Con tan mala suerte para ellos —y buena para la justicia— que una de las balas rebotó y terminó impactando a uno de los asaltantes. El sujeto cayó al piso herido, pero fue auxiliado por sus cómplices, quienes, tras llenar una maleta con cadenas de oro, lo subieron a una de las tres motocicletas en las que escaparon por toda la carrera Décima.

Más allá del robo, lo que ha encendido la furia de los comerciantes de La Candelaria es la respuesta de las autoridades. Las víctimas denunciaron que una patrulla se encontraba a pocos metros del lugar, pero los uniformados habrían evitado intervenir alegando que había muchos civiles cerca y que la zona “no era su jurisdicción”.

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“Mil excusas para no hacer su trabajo”, sentenció la esposa de la víctima, recordando que el asalto ocurrió en una zona hipervigilada, a pocas cuadras de la Plaza de Bolívar y del propio Museo de la Policía.

Las autoridades ya analizan los videos de seguridad que sobrevivieron al ataque para identificar a los sujetos y rastrear el ingreso del delincuente herido a algún centro asistencial de la ciudad.

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