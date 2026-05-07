La inseguridad en el occidente de Bogotá alcanzó un punto crítico durante la noche de este miércoles 6 de mayo. En el barrio Villa Alsacia, perteneciente a la localidad de Kennedy, un grupo de ciudadanos tomó la justicia por mano propia tras un presunto intento de hurto que involucraba a un menor de edad.

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De acuerdo con los reportes entregados por Noticias Caracol y Blu Radio, la situación se desencadenó cuando comerciantes y residentes del sector se percataron de que un sujeto estaba intimidando con un arma blanca a un adolescente para despojarlo de sus pertenencias. Ante la alerta, la comunidad reaccionó de inmediato, acorralando al sospechoso antes de que pudiera emprender la huida.

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La furia de los vecinos escaló rápidamente. El hombre fue sometido a una fuerte golpiza, posteriormente fue desnudado en plena vía pública y, en el momento de mayor tensión, algunos presentes le rociaron gasolina con la intención de prenderle fuego. La intervención oportuna de patrullas de la Policía Metropolitana de Bogotá evitó que el linchamiento terminara en una tragedia fatal.

#OjoDeLaNoche

• Comunidad golpeó e intentó quemar a presunto ladrón.

• Familia se encerró en camioneta para que no le robaran su camioneta.

• Incendio en una casa de Suba.

• Ladrones intentaron huir en TransMilenio. Siga la señal de Noticias Caracol en vivo aquí 👉… pic.twitter.com/JH1Zcb6sBf — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) May 7, 2026

Tras ser rescatado de la multitud, el individuo fue trasladado inicialmente a un centro asistencial para recibir atención médica debido a las lesiones sufridas. Una vez estabilizado, las autoridades lo condujeron a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Kennedy para iniciar el proceso de judicialización. Sin embargo, la indignación de los habitantes de Villa Alsacia creció al conocer el desenlace legal del operativo.

Minutos después de su llegada a la URI, el sujeto quedó en libertad. Según la explicación proporcionada por los uniformados, la liberación se debió a que:

No se configuró la situación de flagrancia .

. Desde la perspectiva técnica legal en ese momento, no hubo delito que permitiera sostener la captura.

Esta determinación ha causado un profundo malestar entre los comerciantes y residentes, quienes manifestaron a los medios de comunicación estar agotados por los constantes ataques de la delincuencia. La principal preocupación de la comunidad radica en que el individuo regrese al sector en las próximas horas para tomar represalias o continuar con su actividad delictiva.

Justamente, la comunidad manifestó que están cansados de la inseguridad, del ataque constante de los ladrones y de la poca ayuda que reciben por parte de las autoridades. Además, rechazan que atrapen a los ladrones para, posteriormente, dejarlos libres, tal y como sucedió en este reciente suceso.

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