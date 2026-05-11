Una tragedia enluta al municipio de Magangué, en el departamento de Bolívar, luego de que un adulto mayor muriera en medio de un accidente de tránsito ocurrido durante la visita del candidato presidencial Iván Cepeda.

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En el hecho también resultó herido un uniformado del Ejército Nacional que hacía parte del dispositivo de seguridad desplegado en la zona. La víctima fatal fue identificada como Ignacio José Ruiz Sabayé, de 65 años, quien se movilizaba en una motocicleta particular cuando fue impactado por una moto institucional del Ejército.

Según información conocida por Semana, el accidente ocurrió hacia las 5:00 de la tarde del domingo 10 de mayo, en cercanías al batallón de infantería del municipio. La víctima estaba a la expectativa por la visita de Cepeda y quería presenciar su llegada.

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“A mi papá lo arrolló una moto del Ejército. Era uno de los escoltas del señor Iván Cepeda. A mi papá lo arrollaron 500 metros después del batallón de infantería. Apareció con un camión y lo llevaron al hospital del municipio”, indicó Tatiana Ruiz Martínez, hija de la víctima, en entrevista con la revista.

Nuestro acto multitudinario # 109: ¡GRACIAS, MAGANGUÉ! pic.twitter.com/p5xPlrKyIr — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) May 11, 2026

¿Qué dijo el Ejército sobre accidente y muerte de Ignacio Ruiz en Magangué?

De acuerdo con fuentes militares citadas por el medio, la motocicleta involucrada no hacía parte del esquema directo de protección de Iván Cepeda, aunque sí integraba el operativo de seguridad dispuesto para acompañar la visita del dirigente político y prevenir alteraciones de orden público durante su recorrido en Magangué.

El caso provocó conmoción entre los habitantes de Magangué y familiares de la víctima, quienes pidieron que las autoridades judiciales avancen en las investigaciones para esclarecer cómo ocurrió el accidente y establecer posibles responsabilidades. Entretanto, el Ejército confirmó que uno de sus uniformados también sufrió lesiones durante el choque.

A través de un pronunciamiento, la institución militar indicó que brindó atención inmediata a los involucrados y señaló que, según verificaciones preliminares, el ciudadano fallecido no portaba algunos de los elementos de protección exigidos para movilizarse en motocicleta, situación que, según el Ejército, habría influido en la gravedad de las heridas sufridas tras el impacto.

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