En una entrevista con Noticias Caracol, la viuda de Miguel Uribe Turbay dio a conocer su respaldo por la candidata del Centro Democrático, e insistió en que considera que es la única opción para derrotar a Iván Cepeda y al petrismo en una eventual segunda vuelta.

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María Claudia Tarazona, además, expuso las razones por las que no apoyará a su suegro, Miguel Uribe Londoño, y optó por la candidata de Álvaro Uribe.

“Yo decido apoyar a Paloma Valencia. Y te voy a decir por qué la quiero apoyar… porque esa fue la voluntad de Miguel, eso quería Miguel que, si no era él, fuera un candidato del Centro Democrático”, afirmó.

“Lo segundo es porque estoy convencida, tengo la plena certeza, que Paloma es la única que va a poder ganar en segunda vuelta. Y aquí hay un gran propósito como país y como colombianos y es que tenemos que evitar, a toda costa, que Iván Cepeda sea el próximo presidente”, agregó la viuda del asesinado senador Miguel Uribe Turbay.

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Seguido, dijo que Cepeda no debería ser el próximo presidente de Colombia por factores como “la paz, la seguridad, por nuestros hijos, por nuestros muertos, por nuestra historia y porque Colombia no siga siendo un país en duelo”.

(Vea también: ¿Habrá segunda vuelta? Así van Cepeda, De la Espriella y Paloma Valencia en las encuestas)

María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, critica al Gobierno de Petro

Desde hace cerca de un año, cuando se dio el atentado contra el senador Uribe, Tarazona ha sido muy crítica con el gobierno de Gustavo Petro.

En varias ocasiones fue enfática en señalar que, mientras su esposo luchaba por su vida tras recibir un disparo en la cabeza por la espalda, Petro tardó semanas en manifestar un gesto directo de solidaridad. “No ha hecho ni una llamada”, llegó a decir en momentos críticos, una frase que resonó en la opinión pública como una crítica a la polarización que, según ella, impide reconocer la humanidad del adversario político incluso en la tragedia.

En sus intervenciones más recientes de 2026, la viuda ha analizado la raíz de la violencia que le arrebató al padre de su hijo, Alejandro. Ha criticado duramente las políticas que, a su juicio, permiten que jóvenes de 15 años —como el que disparó contra Miguel— sean reclutados por el odio y la falta de oportunidades. “Me caí al piso cuando supe que fue un niño”, confesó, cuestionando que la justicia actual sea laxa frente a la crueldad. Su crítica va dirigida a un sistema que, bajo el ideal de “paz”, parece estar normalizando el asesinato de líderes de oposición.

Quién mandó a matar a Miguel Uribe Turbay

Las declaraciones de Simeone Pérez Marroquín, alias el 'Viejo', revelaron cómo se organizó, planeo y ejecutó el crimen de Miguel Uribe Turbay. Según esta versión, alias el 'Zarco Aldinever' fue la persona de la Segunda Marquetalia, disidencia de las Farc, que ordenó el magnicidio en el que participaron alias 'Yako', quien fue la conexión con las personas en Bogotá; alias 'Chipi', quien se encargó de planear y reclutar al menor de edad que disparó el arma y alias el 'Viejo', quien hizo parte de la planeación del hecho.