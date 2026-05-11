El Ministerio de Minas y Energía emitió una circular dirigida a todas las entidades públicas de la Rama Ejecutiva Nacional con una serie de recomendaciones para reforzar el ahorro y el uso eficiente de la energía en Colombia, ante la posible llegada del fenómeno de El Niño durante el segundo semestre de 2026.

Sigue a PULZO en Discover

La medida quedó consignada en la Circular 40021, firmada el pasado 8 de mayo, luego de las alertas emitidas por el Ideam sobre la probabilidad de que el fenómeno climático vuelva a impactar al país. Según el documento, las entidades estatales deberán promover prácticas de consumo responsable y fortalecer el uso de energías limpias.

Entre las recomendaciones del Gobierno aparecen medidas como fomentar el trabajo desde casa para algunos funcionarios y contratistas, aprovechar al máximo la iluminación natural en oficinas, apagar las luces cuando no sean necesarias e instalar sensores de movimiento en espacios como baños, pasillos y parqueaderos.

(Vea también: Nuevo pronóstico apunta a “temperaturas récord” en la llegada del Fenómeno de El Niño)

Lee También

La circular también plantea que las entidades públicas establezcan metas verificables relacionadas con el ahorro energético y realicen evaluaciones periódicas para revisar el cumplimiento de esas medidas. Además, se pidió incluir mensajes institucionales sobre uso racional de energía en portales web y campañas internas de concientización.

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, aseguró que el ahorro de energía no debe verse únicamente como una respuesta temporal frente a un eventual fenómeno de El Niño, sino como una práctica permanente para disminuir costos y avanzar en la transición energética del país.

El documento también recomienda mantener el aire acondicionado entre los 22 y 24 grados cuando sea necesario utilizarlo, además de garantizar que puertas y ventanas permanezcan cerradas mientras estos sistemas estén funcionando. El Gobierno insistió en que estas acciones buscan reducir el impacto que podría tener un nuevo periodo de sequías y altas temperaturas en el sistema energético nacional.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.