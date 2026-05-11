El Ministerio de Minas y Energía emitió una circular dirigida a todas las entidades públicas de la Rama Ejecutiva Nacional con una serie de recomendaciones para reforzar el ahorro y el uso eficiente de la energía en Colombia, ante la posible llegada del fenómeno de El Niño durante el segundo semestre de 2026.
La medida quedó consignada en la Circular 40021, firmada el pasado 8 de mayo, luego de las alertas emitidas por el Ideam sobre la probabilidad de que el fenómeno climático vuelva a impactar al país. Según el documento, las entidades estatales deberán promover prácticas de consumo responsable y fortalecer el uso de energías limpias.
Entre las recomendaciones del Gobierno aparecen medidas como fomentar el trabajo desde casa para algunos funcionarios y contratistas, aprovechar al máximo la iluminación natural en oficinas, apagar las luces cuando no sean necesarias e instalar sensores de movimiento en espacios como baños, pasillos y parqueaderos.
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La circular también plantea que las entidades públicas establezcan metas verificables relacionadas con el ahorro energético y realicen evaluaciones periódicas para revisar el cumplimiento de esas medidas. Además, se pidió incluir mensajes institucionales sobre uso racional de energía en portales web y campañas internas de concientización.
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, aseguró que el ahorro de energía no debe verse únicamente como una respuesta temporal frente a un eventual fenómeno de El Niño, sino como una práctica permanente para disminuir costos y avanzar en la transición energética del país.
El documento también recomienda mantener el aire acondicionado entre los 22 y 24 grados cuando sea necesario utilizarlo, además de garantizar que puertas y ventanas permanezcan cerradas mientras estos sistemas estén funcionando. El Gobierno insistió en que estas acciones buscan reducir el impacto que podría tener un nuevo periodo de sequías y altas temperaturas en el sistema energético nacional.
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