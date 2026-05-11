La campaña presidencial de 2026 acaba de registrar uno de sus giros más inesperados y dramáticos. María Claudia Tarazona, viuda del fallecido líder político Miguel Uribe Turbay, reapareció en la escena pública para anunciar que su apoyo no irá para su suegro, Miguel Uribe Londoño, quien también compite por la Casa Nariño, sino para la senadora Paloma Valencia.

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En una entrevista cargada de tintes políticos y personales en Noticias Caracol, Tarazona explicó que su decisión se basa en lo que ella considera era el deseo póstumo de su esposo. “Yo hoy decido en lo personal apoyar a Paloma Valencia porque esa fue la voluntad de Miguel, que si no era él, era un candidato del Centro Democrático”, afirmó contundentemente, vinculando el legado de Uribe Turbay directamente con la colectividad de Álvaro Uribe.

Tarazona no solo apeló a la memoria de su esposo, sino que justificó su adhesión a Valencia bajo una premisa de “voto útil” y miedo al avance de la izquierda radical. Según la viuda, la senadora es la única carta fuerte del sector para frenar una posible victoria de Iván Cepeda. “Tengo la plena certeza de que ella es la única que podrá ganar la segunda vuelta. Tenemos que evitar que Iván Cepeda sea presidente”, añadió, describiendo a Colombia como un “país en duelo” que no resiste más violencia.

Sobre la candidatura de su suegro, Miguel Uribe Londoño, quien asumió las banderas de su hijo tras su trágica partida, Tarazona fue respetuosa pero pragmática. Aunque reconoció sus credenciales y el peso de su historia personal frente a la violencia, fue clara en que las matemáticas electorales no lo acompañan. “En este momento no tiene una posibilidad por lo que los números nos están mostrando. Yo lo respeto, pero la realidad es otra”, sentenció.

Este movimiento produce un movimiento en el electorado del Centro Democrático y la derecha, ya que Miguel Uribe Londoño apelaba precisamente al sentimiento de continuidad de su hijo. Con el respaldo oficial de la viuda de Uribe Turbay, Paloma Valencia se consolida como la figura que recoge ese capital político de cara a las consultas y la primera vuelta, dejando en una posición difícil al padre del fallecido líder.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.