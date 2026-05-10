El presidente Gustavo Petro sorprendió en redes sociales luego de revelar que le propuso a Iván Cepeda convertirse en el candidato presidencial del Pacto Histórico para las elecciones.

Sigue a PULZO en Discover

La confesión del mandatario apareció en su cuenta de X como respuesta a una columna de opinión en la que se hablaba de una supuesta resistencia de Petro frente a la posibilidad de que Cepeda llegue a la Casa de Nariño como su sucesor.

El jefe de Estado reaccionó directamente a ese planteamiento y cuestionó que intentaran hacer un análisis psicológico sobre él sin conocer su historia personal ni política.

“Para hacer psicoanálisis hay que comenzar por estudiarlo. Como aquí el periodista se atreve a psicoanalizarme de manera pública, debo acostarme en el sofá y decir unas verdades que las normas dicen que no diga. Pero mi derecho como ser humano está en la Constitución y, por tanto, confieso que he vivido; el periodista me habilita”, escribió Petro.

Lee También

Petro explicó por qué quería a Iván Cepeda como candidato

Posteriormente, el mandatario habló de las razones por las que considera que Iván Cepeda debería representar al progresismo colombiano en las presidenciales.

“Yo, como militante que soy del progresismo colombiano, le propuse a Iván Cepeda ser el candidato presidencial de mi partido. Lo hice por dos razones: 1. Por su lucha personal de defensa irreductible de los derechos humanos y la paz, y 2. Por su biografía real. Su vida”, afirmó Petro.

Para hacer psicoanálisis hay que comenzar por estudiarlo. Cómo aquí el periodista se atreve a psico analizarme de manera pública, debo acostarme en el sofá y decir unas verdades que las normas dicen que no diga. Pero mi derecho como ser humano está en la constitución y por… https://t.co/zRnrSTpdAE — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 10, 2026

El presidente también recordó la relación política y personal que ha tenido con Cepeda desde hace varios años, mencionando conversaciones filosóficas, militancia compartida y experiencias relacionadas con la violencia política en Colombia.

“Ya conocía al joven Iván Cepeda, que se exilió, y a su hermana, y discutía con él de filosofía; es víctima del Estado que le arrebató la vida de su padre y como yo, tiene ancestros en el Caribe; él en Sucre, los míos llegaron al Caribe a Córdoba, antes que existiera Italia, y los de él llegaron de las migraciones del levante árabe. Terminamos militando juntos en el Polo y luchando juntos para que cese la guerra en Colombia, para lo cual es indispensable la justicia social”, expresó el mandatario.

Lee También

Petro recordó asesinato de Manuel Cepeda

En su publicación, el presidente también habló del asesinato del senador Manuel Cepeda Vargas, padre de Iván Cepeda, y contó detalles sobre amenazas que él mismo recibió en esa época.

“Fui amigo del senador Manuel Cepeda, y me dolió su asesinato por funcionarios del Estado; yo era el tercero de la lista a ser asesinado que Manuel encabezaba. Cuando asesinaron al periodista y senador Manuel Cepeda; el presidente César Gaviria, que conocía la lista de los que iban a ser asesinados, me llamó y me pidió que saliera del país para protegerme y acepté por breve tiempo. Es algo que le agradezco a él porque quería, como presidente, salvar la paz del M19 que se firmó con Virgilio Barco”, comentó Petro.

Finalmente, el mandatario insistió en que sus declaraciones hacen parte de un derecho personal y negó que exista intención de intervenir desde la Presidencia en el proceso electoral.

Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.