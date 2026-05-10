A medida que el calendario se consume y la fecha del 31 de mayo se asoma en el horizonte, la campaña presidencial en Colombia ha dejado de ser una disputa de discursos para convertirse en un juego de alta tensión financiera. Mientras los candidatos recorren las plazas del país intentando convencer al electorado, en el mundo digital ha surgido un termómetro que muchos consideran más certero que las encuestas tradicionales: los mercados de predicción.

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Polymarket, la plataforma de apuestas y predicciones más grande del planeta, sacudió el panorama político colombiano este fin de semana al revelar un cambio de tendencia que nadie vio venir. Por primera vez en la contienda, el candidato del movimiento ‘Defensores de la Patria’, Abelardo de la Espriella, ha tomado la delantera en las probabilidades de victoria, superando al senador Iván Cepeda, quien hasta hace poco parecía inalcanzable.

De acuerdo con los datos recopilados hasta este domingo 10 de mayo, De la Espriella registra una probabilidad de victoria del 43 %, un crecimiento sostenido que lo pone dos puntos por encima de Iván Cepeda, quien cayó al 41 %. Este movimiento es significativo porque, a diferencia de una encuesta donde el ciudadano responde una pregunta, en Polymarket los usuarios ponen dinero real sobre el resultado que consideran más probable. Para muchos analistas, cuando hay plata de por medio, el análisis suele ser mucho más pragmático y menos emocional.

En un lejano tercer lugar se mantiene la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, quien marca un 16 % de probabilidades. Aunque Valencia ganó la consulta interpartidista del 8 de marzo, su impulso parece haberse estancado frente a la polarización extrema entre los dos candidatos hombres que encabezan la lista.

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Lo que hace que este dato sea una verdadera “bomba” informativa es el contraste con las encuestas de opinión. Según el último reporte de AtlasIntel para SEMANA, Iván Cepeda sigue siendo el líder en intención de voto con un 38 %, seguido por De la Espriella con el 29,9 % y Paloma Valencia con el 21,2 %.

Sin embargo, los apostadores parecen estar viendo algo que las encuestas aún no captan con claridad: un fenómeno de “voto silencioso” o una movilización masiva hacia la derecha que está beneficiando al abogado barranquillero. De hecho, apenas este sábado 9 de mayo, Cepeda aún lideraba en Polymarket con un 42 % frente al 40 % de su rival; en menos de 24 horas, la balanza se inclinó a favor de De la Espriella.

El informe de la plataforma de apuestas también proyecta lo que sería el escenario del 21 de junio, fecha pactada para una eventual segunda vuelta. Los números allí son aún más contundentes para el candidato de ‘Defensores de la Patria’. En un cara a cara contra el aspirante del Pacto Histórico, De la Espriella se impondría con un 47,8 % de la intención de voto, frente a un 42 % de Cepeda.

Expertos señalan que este fenómeno podría deberse a la percepción de seguridad y orden que proyecta De la Espriella, sumado a un desgaste natural de las figuras tradicionales del centro político. Candidatos como Sergio Fajardo y Claudia López han sido prácticamente borrados del mapa en estas plataformas, acumulando juntos menos de 6 puntos porcentuales, lo que confirma que Colombia se encamina hacia una elección definida por los extremos.

Con este panorama, la recta final hacia la Casa de Nariño se convierte en una de las más inciertas de la historia reciente. ¿Tendrán razón las encuestas que mantienen a Cepeda en la cima, o los apostadores de Polymarket están anticipando el batacazo de Abelardo de la Espriella? Solo el 31 de mayo se conocerá la verdad en las urnas.

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