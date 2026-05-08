El senador Iván Cepeda dejó claro que no tiene intención de participar en debates antes de las elecciones y respondió a quienes lo han cuestionado por faltar a esos espacios.

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El candidato del Pacto Histórico difundió un comunicado en el que defendió su estrategia política y aseguró que su prioridad está en mantener contacto directo con ciudadanos en diferentes regiones del país. En medio de ese mensaje, el senador lanzó una frase que agita nuevamente el ambiente político: “Mi interlocutor es el pueblo”.

La postura del aspirante presidencial apareció luego de varias críticas de otros candidatos, quienes consideran que los debates son claves para contrastar ideas y propuestas. Sin embargo, Cepeda aseguró que su campaña ha optado por otro tipo de encuentros con los votantes y sostuvo que esos espacios multitudinarios tienen mayor impacto que las discusiones entre candidatos.

“Mientras candidatas y candidatos ventilan sus resentimientos y lamentos por sus maltrechas campañas en discusiones estériles e insubstanciales, nosotros hablamos con decenas de miles de personas en las plazas públicas. Hasta hoy, llevo 106 actos multitudinarios en los que han participado más de medio millón de personas“, expresó el senador.

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El senador insistió en que sus intervenciones públicas sí permiten discutir propuestas de fondo con la ciudadanía. En ese sentido, el candidato afirmó que en cada encuentro regional ha expuesto iniciativas relacionadas con su visión de país y que esos discursos están disponibles en redes sociales para quienes quieran revisarlos.

“En cada uno de esos actos he presentado por escrito decenas de propuestas. Mis discursos son transmitidos en directo por redes sociales, son de fácil acceso y suscitan siempre debate político“, comentó Cepeda.

MI INTERLOCUTOR ES EL PUEBLO Mientras candidatas y candidatos ventilan sus resentimientos y lamentos por sus maltrechas campañas en discusiones estériles e insubstanciales, nosotros hablamos con decenas de miles de personas en las plazas públicas. Hasta hoy, llevo 106 actos… — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) May 8, 2026

Además de justificar su ausencia en debates, también aprovechó el pronunciamiento para lanzar críticas contra dirigentes cercanos al expresidente Álvaro Uribe, mencionando directamente a Paloma Valencia y a Abelardo de la Espriella, con quienes marcó distancia ideológica.

“Mis tesis son radicalmente opuestas a las de los pupilos de Uribe y su concepción de extrema derecha. Ese es el debate de fondo y está planteado”, concluyó.

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