Las movidas entre los candidatos en las elecciones presidenciales de Colombia llevaron a una particular descripción de un reconocido analista internacional sobre dos de los grandes favoritos en el país.

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En entrevista con Juan Diego Alvira en Caracol Radio, el periodista Jaime Bayly evaluó a Abelardo de la Espriella y su posición ante Paloma Valencia, por lo que al ser consultado sobre cómo sería una interacción de ellos dos junto al expresidente Álvaro Uribe Vélez dibujó toda una escena.

El peruano remarcó la personalidad y el estilo del abogado como una característica que le permite sobresalir ante su rival en la contienda electoral, todo eso, en medio de la narración de la situación mencionada antes.

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“Yo creo que Abelardo se pondría a cantar [risas]. Abelardo es un ‘showman’, como tú sabes, mejor que yo. Abelardo es un cantante frustrado, es un animador de televisión. Abelardo diría: ‘Un momento, vamos a relajarnos. Micrófono, voy a cantar. Cantaría en francés, cantaría en italiano, haría un concierto’ Luego se sentarían a conversar”, afirmó.

Incluso, imaginó qué pasaría por las cabezas de la representante del Centro Democrático y en la del líder del partido al compartir con el aspirante de Firmes por la patria, en medio de su predicción de quién ganaría entre De la Espriella y Valencia.

“Paloma creo que pensaría: ‘Abelardo, no debiste cobrarle esos dineros a Alex Saab, mientras que el expresidente Uribe, que por supuesto es el más inteligente de los tres, pensaría: ‘Mi candidata es Paloma, pero por las dudas no me quiero pelar con pelear con Abelardo, ¿no? [risas]’. En ese sentido, Abelardo y Uribe se cuidan mutuamente de tener una relación, digamos, de cohabitación cordial en caso de emergencia”, agregó.

De hecho, al consultarle a Bayly si tiene alguna enemistad con De la Espriella precisamente por su papel como abogado de Alex Saab, la respuesta fue tajante.

“No, no estoy distanciado. No es mi enemigo, no es mi adversario. Si me dice, ‘Quiero ir a tu programa de televisión’, yo lo recibiría y lo entrevistaría. Lo que no significa que le haría una entrevista complaciente. La primera pregunta sería, ¿cómo es posible que haya sido tú abogado defensor de Alex y él te haya pagado con dineros que le robó a Venezuela?, Que con dineros que mala habidos, con dineros que el señor Saab, testaferro de Maduro, obtuvo saqueando a los venezolanos. Esto lo sabía perfectamente el señor De la Espriella. Lo sabía, pero no es mi enemigo”, aseveró.

Incluso, explicó las razones por las que justificó su postura y hasta consideró a De la Espriella como favorito frente a otras figuras como Paloma Valencia de cara a las primera vuelta electoral por la presidencia de Colombia.

“He comprendido con los años, quizás me he vuelto un poco cínico, que tú no puedes aspirar a que los políticos de un lado y del otro a sean moralmente virtuosos. Esto es imposible. No trates de encontrar santos, beatos entre los políticos. Esto es imposible, ¿verdad? Nosotros los periodistas tampoco somos moralmente virtuosos. Los políticos tienen defectos, tienen zonas oscuras, tienen zonas sombrías, tienen pasados ​​indefendibles. Ningún político se resiste a un buen archivo de televisión. Entonces sí, Abelardo ha cometido algunos errores horribles, ¿no? Pero no por eso se convierte en una persona necesariamente odiosa y yo creo que tiene probabilidades de ganar las elecciones. Yo creo que como candidato, siendo un ‘showman’, es un buen seductor”, indicó.

En medio de eso, aclaró su respeto por Valencia debido a su gestión y estrategia, aunque insistió en la fuerza que tiene el mencionado abogado en esta carrera hacia los comicios.

“Le tengo una inmensa simpatía Paloma, le deseo mucha suerte. Creo que ella está ocupando el centro. Creo que al darle la vicepresidencia a Oviedo ha corrido un riesgo, tal vez ha acertado. Ella quiere proyectar ahora la imagen de que el uribismo se ha modernizado y es más liberal, más progresista y lleva un gay como vicepresidente que me parece muy bien, muy bien, pero Abelardo está en la derecha antigua, rancia, conservadora, radical, que suele ser la derecha uribista”, remarcó.

De igual manera, explicó por qué considera que representantes de centro como Sergio Fajardo o Claudia López estén menos impulsados que De la Espriella, al punto que él ha superado a la representante del Centro Democrático.

“Yo creo que la apuesta de Abelardo es ser el candidato uribista puro y duro. Y que a su lado Paloma sea la candidata uribista blanda, descafeinada, desabrida. Esto es lo que quiere Abelardo. Abelardo quiere decir: ‘No, no, yo soy el tigre. Ella es la paloma y el tigre se come a la paloma y en estos tiempos cruciales Colombia no tiene que ir por el centro’. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver. Esta es la apuesta de Abelardo. Abelardo quiere reclutar a ese uribista radical. Vamos a ver, vamos a ver si Paloma consigue seducir al centrista, al voto, como dijiste tú, de Fajardo, entre otros buenos candidatos centristas que han colapsado, que han naufragado”, sentenció.

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