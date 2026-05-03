Los resultados de las encuestas para Iván Cepeda en las elecciones presidenciales abrió paso a un análisis por parte de Sergio Fajardo acerca del panorama que se vive en la actualidad.

Sigue a PULZO en Discover

El candidato a esa contienda se refirió de manera breve al tema en una entrevista con Gustavo Gómez en Caracol Radio, donde remarcó la polarización que se vive en la actualidad y que se presenta desde hace años.

“Está pasando hoy, usted tiene que ser uribista o petrista y eso es a lo que nos quieren llevar a esa confrontación”, indicó en la primera parte de su planteamiento acerca de los comicios.

De ahí, evaluó el papel del aspirante que ha aparecido de primero en múltiples sondeos y la influencia que ha tenido el presidente Gustavo Petro dentro de todo ese movimiento político.

Lee También

“Petro se extiende a través de Cepeda, que es su candidato: es el jefe de debate y está haciendo lo que sea y como sea con tal de que Cepeda gane. Ese es el mundo del todo vale”, afirmó.

Al comparar con los principales contendores en el mencionado escenario, explicó la manera en la que considera que también hay un liderazgo externo que une a Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella.

“En este otro mundo están Paloma y Abelardo, que han reconocido en el expresidente Álvaro Uribe a la figura que los inspira. Paloma dice: ‘Es mi papá, lo quiero de ministro, lo voy a llamar y consultar’. Eso no tiene nada de raro ni de malo. Ese es su partido, el Centro Democrático y el expresidente es la figura de ese partido y ha crecido al lado de él”, aseveró.

En ese sentido, planteó que los candidatos de ‘Firmes por la patria’ y del Centro Democrático tienen una evidente similitud que tiene un peso clave de cara a los eventuales resultados en las elecciones.

“El señor Abelardo de la Espriella ha dicho que su admiración es Álvaro Uribe Vélez. Ahora están en un montón de cosas muy raras de peleas y cosas, pero recuerden que ellos se dijeron que se quieren cargar las maletas. Y entre quienes se quieren cargar las maletas pues están peleando”, remarcó.

Lo llamativo fue que lanzó un particular vaticinio sobre el resultado que él considera puede presentarse sobre quién pase a la segunda vuelta después de los comicios de mayo.

“Paloma Valencia nunca va a ganarle a Abelardo de la Espriella y, he dicho desde hace meses, que Petro tiene dos candidatos : Cepeda y De la Espriella, ese es el que él necesita en esta polarización. Entonces Paloma no le gana a Dela Espriella, De la Espriella pierde con Cepeda y gana Cepeda”, sentenció.

De ahí, Fajardo concluyó que él se convierte en la opción que cree que puede derrotar al aspirante del Pacto Histórico en el camino para la presidencia de Colombia de 2026 a 2030.

Cabe señalar que el mencionado candidato no aparece entre los primeros puestos en ninguno de los sondeos presentados hasta el momento, aunque no pasa desapercibido que se incline sobre un eventual ganador entre sus rivales.

¿Cuándo son las elecciones presidenciales en Colombia?

Las próximas elecciones presidenciales en Colombia están programadas para el domingo 31 de mayo de 2026. En esta jornada, los ciudadanos acudirán a las urnas para elegir al sucesor del actual mandatario para el periodo constitucional que comprende los años 2026 a 2030.

Si durante esa primera vuelta ninguno de los aspirantes logra obtener la mitad más uno de los votos totales, el calendario electoral establece una segunda vuelta definitiva. Esta votación final entre los dos candidatos con mayor votación se haría tres semanas después, específicamente el domingo 21 de junio de 2026.

Es importante recordar que antes de los comicios presidenciales, el país vivirá las elecciones legislativas el domingo 8 de marzo de 2026. En esa fecha se elegirán a los integrantes del Senado y la Cámara de Representantes, y usualmente se desarrollan las consultas populares de las coaliciones políticas para definir sus candidatos únicos a la presidencia.

Para participar en estas jornadas, los ciudadanos deben tener su cédula de ciudadanía inscrita en el puesto de votación más cercano a su residencia. El periodo de inscripción de documentos suele cerrar meses antes de la primera fecha electoral, por lo que se recomienda consultar periódicamente los boletines oficiales de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.