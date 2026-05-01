Una fuerte polémica política se desató tras las explosivas declaraciones de Miguel Uribe Londoño, en Teleantioquia, donde el candidato a la presidencia arremetió públicamente contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez y reveló detalles internos sobre la selección del candidato presidencial dentro del Centro Democrático.

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En una intervención cargada de reclamos personales y políticos, Uribe Londoño aseguró que el exmandatario intervino directamente para frenar su aspiración y favorecer a otras figuras del partido, lo que, según él, terminó en una ruptura definitiva entre ambos.

El padre del difunto Miguel Uribe Turbay afirmó que fue el propio expresidente quien lo llamó para plantearle cambios en la estrategia electoral. Según relató, Uribe Vélez le pidió a su familia considerar otro precandidato distinto a Miguel, luego de que falleciera.

De acuerdo con su versión, tras aceptar iniciar el proceso político y recibir el respaldo inicial del partido, comenzó a crecer en intención de voto. Incluso sostuvo que para finales de noviembre ya estaba cerca de ganar la candidatura interna. “El 30 de noviembre yo estaba 48 % de intención de voto (…) y yo iba a ganar esa candidatura”, dijo, insistiendo en que su salida del proceso fue inesperada.

El episodio que más cuestiona ocurrió el primero de diciembre, cuando —según afirma— fue retirado abruptamente de la competencia. “Me expulsó del proceso porque yo iba a ganar”, señaló.

Las declaraciones subieron de tono cuando el político lanzó fuertes calificativos contra el exjefe de Estado, a quien acusó de haber actuado de forma desleal. “Lo más malo de Álvaro Uribe, que fue mi amigo, pero es malo, es mentiroso, es tramposo y manipulador”, afirmó, agregando que se sintió utilizado políticamente. Según explicó, cree que su presencia fue usada estratégicamente dentro del partido: “Me utilizó para ponerme de muro de contención en el Centro Democrático”.

También aseguró que nunca recibió explicaciones claras sobre su salida y que el expresidente evitó enfrentarlo directamente: “No quiso ponerme la cara, no me dijo qué pasó y eso fue una humillación”.

Finalmente, Uribe Londoño dijo: “Lo que más le rechazo a Uribe (…) es que haya pisoteado mi reputación porque yo soy un hombre honorable y decente”, afirmó.

Miguel Uribe Londoño criticó a Paloma Valencia

Uribe Londoño sostuvo que el respaldo de Uribe Vélez terminó inclinándose hacia la senadora Paloma Valencia, decisión que considera equivocada electoralmente.

“Él quería a Paloma (…) y hoy con Paloma no va a ganar las elecciones”, afirmó, cuestionando sus niveles de intención de voto y su trayectoria política. Además, también se burló irónicamente de que ella lo propusiera como un posible ministro de Defensa.

(Vea también: A Uribe no le sonó la idea de ser ministro de Defensa de Paloma Valencia: “Estoy muy viejo”)

En sus declaraciones también mencionó el escenario interno frente a otros liderazgos del uribismo, entre ellos la senadora María Fernanda Cabal, señalando que el panorama dentro del partido era competitivo antes de su salida.

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