El general en retiro Eduardo Zapateiro anunció su salida de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella, luego de que se conociera que deberá enfrentar un proceso judicial por presunto acoso.

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La decisión se dio poco después de que la Fiscalía radicara la solicitud de audiencia de imputación, un paso formal dentro del proceso penal que busca determinar si existen méritos para avanzar con el caso.

Zapateiro comunicó que su retiro responde a la necesidad de concentrarse en su defensa. Según explicó, integrará un equipo jurídico para asumir el proceso y evitar que la situación sea utilizada en el contexto político.

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“Me concentraré en demostrar mi inocencia en el escenario que corresponde, que no es otro que las audiencias judiciales. Por ello, y para evitar que este proceso judicial sea utilizado con fines políticos, anuncio que me aparto de la campaña presidencial del señor Abelardo de la Espriella, indicó Zapateiro en un comunicado.

Comunicado a la opinión publica 30 de abril de 2026. General (r) Eduardo Zapateiro pic.twitter.com/5pSdjZXVyn — Eduardo Zapateiro (@EEZapateiro) April 30, 2026

¿Qué dijo la campaña de Abelardo de la Espriella sobre salida de Zapateiro?

Desde la campaña, el movimiento político confirmó que la salida se produjo de común acuerdo. El objetivo, señalaron, es impedir que el caso afecte el desarrollo de la contienda electoral y mantener el enfoque en la propuesta política del candidato.

El excomandante del Ejército cumplía un rol dentro de la estructura de apoyo, especialmente vinculado a sectores de la reserva activa. Su presencia representaba un respaldo importante en temas de seguridad dentro de la campaña.

El proceso judicial está relacionado con hechos que, según la Fiscalía, habrían ocurrido durante su paso por la comandancia del Ejército. La audiencia de imputación será el siguiente paso, en el que se formalizarán los cargos ante un tribunal.

Por ahora, el caso entra en una etapa clave que definirá el rumbo del proceso, mientras el escenario político se ajusta ante la salida de una de las figuras más visibles del equipo de campaña.

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