La carrera presidencial en Colombia se mueve con un nuevo sondeo del panorama político. La más reciente encuesta de AtlasIntel para Semana ubica a Iván Cepeda como líder en intención de voto para la primera vuelta, pero con Abelardo de la Espriella consolidándose como su principal contendor.

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Según los resultados, Cepeda alcanzaría el 38 % de los votos válidos, mientras que De la Espriella se posiciona en el segundo lugar con 29,9 %, sacándole una ventaja de 8,7 puntos porcentuales a Paloma Valencia, que registra 21,2 %.

Más atrás aparecen Sergio Fajardo (4,2 %), Claudia López (1,9 %) y otros candidatos con cifras inferiores al 1 %. El voto en blanco marca un 2 %.

Este escenario deja prácticamente definida una eventual segunda vuelta entre Cepeda y De la Espriella, si la tendencia se mantiene.

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Así serían los escenarios de segunda vuelta

Uno de los datos más llamativos de la encuesta publicada por Semana es que, en los posibles enfrentamientos de segunda vuelta, Iván Cepeda perdería frente a varios de sus rivales directos.

En el escenario Cepeda vs. De la Espriella, el candidato de izquierda obtendría 42 %, mientras que el abogado llegaría a 47,8 %, lo que le daría la victoria.

Un panorama similar se presenta frente a Paloma Valencia, quien alcanzaría 49,1 % frente a 40,6 % de Cepeda. Incluso Sergio Fajardo también superaría al candidato de izquierda con 39,8 % frente a 37,9 %.

Estos resultados sugieren que, aunque Cepeda lidera la primera vuelta, tendría dificultades para imponerse en el balotaje.

En cuanto a imagen, el 50,3 % de los encuestados afirma que no votaría por Cepeda, mientras que el rechazo hacia De la Espriella se ubica en 41,2 %.

La encuesta fue hecha entre el 25 y el 29 de abril a 4.037 personas, con un margen de error del 2 % y un nivel de confianza del 95 %.

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