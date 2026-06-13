Actualmente el debate político en Colombia es de los más desgastados. La mayoría aguarda con paciencia las elecciones presidenciales en segunda vuelta en las que se enfrentarán el abogado Abelardo De La Espriella y el filósofo Iván Cepeda, quienes distan mucho en propuestas y se preparan para salir victoriosos en la contienda electoral.

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Muchos de los votantes se preguntan por sectores en específico y el de la cultura, históricamente, ha sido el que menos presupuesto ha tenido. Sin embargo, en los últimos años ha habido un aumento presupuestal en el sector y una mirada más de cerca a las necesidades de los artistas y cultores, con deudas y retos por saldar.

¿Qué propone Iván Cepeda para la cultura en Colombia?

El senador y candidato del Pacto Histórico ha manifestado su interés en continuar con los programas culturales del gobierno saliente.

Tal como lo explicó Juan David Correa, exministro de Cultura y programático de la campaña a Pulzo, se profundizará en seis ejes de gobernanza: formación artística y cultural, infraestructuras culturales para la vida, economías solidarias y populares, patrimonios activos y memoria, cultura de paz y la cultura colombiana en el mundo.

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Una de las promesas más concretas de Cepeda en este campo es la expansión de la planta de personal del Ministerio de Cultura. Según explicó Correa, la entidad termina el gobierno Petro con cerca de 800 cargos de planta, y con Cepedan aspiran a llevarlo entre 1.000 y 1.200. El objetivo, dijo, es fortalecer entidades adscritas como el Archivo General de la Nación, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh), el Instituto Caro y Cuervo, la Biblioteca Nacional y el Museo Nacional.

Además, afirmó que se impulsará la Red Nacional de Teatros desde el Centro Nacional de las Artes, y que intentarán avanzar en la descentralización cultural del país.

Otro punto que destaca Correa de esta agenda cultural es la aprobación del estatuto del artista: una iniciativa que lleva años en discusión en Colombia. El exministro comentó la importancia de “dignificar el trabajo” de los creadores y garantizarles salarios justos y contratos ajustados a sus actividades.

En esa misma línea, resaltó los puntos de cultura como mecanismo de gobernanza participativa, en donde colectivos y grupos organizados puedan acceder a presupuestos participativos para desarrollar actividades culturales en sus territorios.

De igual manera, se planea sostener los niveles de financiación que el sector cultura alcanzó durante el cuatrienio de Petro, que según afirmó superaron en tres periodos el billón de pesos y representan los más altos de la historia del país para este ministerio.

El candidato asimismo propone en su plan de gobierno, que fue actualizado este 10 de junio, impulsar las expresiones culturales de las comunidades afrodescendientes (su música, arte, cosmovisión y espiritualidad), y defender las culturas y territorios de pueblos indígenas como los Inga y los Kamsá del sur del país.

De igual manera, señala la necesidad de proteger el patrimonio material, poniendo como ejemplo a Mompox, ciudad colonial declarada Patrimonio de la Humanidad, donde dice que existe una brecha entre su valor histórico y las condiciones de vida de sus habitantes.

Por último, la “cultura de paz” es un concepto recurrente en su discurso: memoria de las víctimas, diálogo nacional y participación ciudadana como herramientas para fortalecer la democracia en un país que aún no ha cerrado sus heridas del conflicto armado.

¿Cuáles son las propuestas de Abelardo de la Espriella para la cultura?

Por otro lado, el abogado Abelardo de la Espriella propone que en Colombia, la cultura se convierta en un modelo de negocio a la altura de países como Corea del Sur, que exportó USD 14,08 mil millones en 2024, o Turquía, que genera ingresos de USD 500 millones por año con formatos como series, películas, música y contenidos digitales.

De igual manera, el candidato asegura que el sector sigue atrapado en alta informalidad y precarización laboral, y que el problema no es ausencia de talento sino de una política que convierta ese talento en negocio. Como evidencia, cita en su plan de gobierno las cifras de CoCrea 2025: de 1.179 proyectos postulados, 241 fueron avalados y apenas 48 llegaron a implementación.

Su propuesta central es pasar, en sus propias palabras, “del asistencialismo a la inversión, del discurso a la gerencia y de la dispersión a la industria”. Para eso, anuncia una línea de acción con $ 125.000 millones anuales destinados a capital semilla y coinversión en proyectos creativos.

Su tesis es que Colombia puede replicar trayectorias como las de Corea del Sur y Turquía si apuesta por una gran industria audiovisual y una industria musical de derechos de autor que compita en serio en mercados globales con series, películas, formatos y contenidos digitales.

El argumento tiene respaldo en los números propios del país: Colombia registró en 2024 un déficit de USD 606 millones en la balanza de servicios culturales, lo que significa que importa mucho más cultura de la que exporta.

El candidato organiza su programa cultural en cinco ejes:

Rescatar institucionalmente la cultura con mérito, auditoría y gerencia, lo que en la práctica implicaría una reorganización del Ministerio de Cultura y sus entidades.

Convertir al creador en sujeto de prosperidad mediante apoyo fiscal, financiamiento real e incentivos para el empleo formal en el sector.

Levantar una potencia exportadora de propiedad intelectual colombiana.

Proteger el patrimonio vivo del país, desde los sitios históricos hasta las lenguas, fiestas, artesanías y saberes ancestrales.

Sembrar soberanía cultural en las nuevas generaciones a través de historia, formación artística, bilingüismo, tecnología y, en sus palabras, “orgullo nacional”.

Una de las propuestas más concretas y novedosas de De la Espriella en este campo es la creación del llamado ‘Pase mi Cultura’, un instrumento para incentivar y dinamizar el consumo cultural entre jóvenes de 18 y 19 años. El candidato no detalló públicamente el mecanismo de operación, pero lo enmarca dentro de la lógica de activar la demanda interna como palanca para sostener la oferta creativa del país.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: