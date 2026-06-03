Hacer arte y cultura en Colombia siempre ha sido sinónimo de pocas garantías laborales. Sin embargo, esa historia está cambiando luego de la reglamentación del artículo 41 de la reforma laboral, que se presentó en el marco de la nueva política pública para la dignificación laboral de los y las trabajadoras de la cultura en el país.

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El Ministerio de Cultura, Ministerio de Trabajo y el Departamento de Prosperidad Social presentaron en Valledupar los detalles de las nuevas herramientas que incluye está política pública, que atiende especialmente a adultos mayores que han dedicado toda su vida al arte y la cultura, promoviendo mejores condiciones laborales, protección social y garantías para el sector.

En rueda de prensa para medios de comunicación en la capital del Cesar, en el auditorio de Bellas Artes, la ministra de Cultura, Yannai Kadamani, señaló que este no es solo un programa, sino todo un conjunto de herramientas que hacen que hoy la labor cultural cuente con mejores condiciones para ser ejecutada.

¿En qué consiste la reglamentación del artículo 41 de la reforma laboral?

La reglamentación incorpora cinco componentes fundamentales que reconocen diferencialmente las condiciones laborales del sector cultural y las particularidades que atraviesan sus trabajadores:

Contrato laboral especial para trabajadores del sector cultural: este reconoce la intermitencia propia del trabajo artístico, los horarios diferentes a los convencionales, las diferentes etapas del trabajo, como los ensayos. En conclusión, busca que todo ese tiempo y esfuerzo, que normalmente no se reconoce, quede incluido dentro de la relación laboral. Medidas especiales de protección en Seguridad Social: con esta se abre la posibilidad de una planilla flexible, puesto que reconoce a quienes trabajan solo uno o dos días. Permite la cotización por periodos inferiores a un mes, por semanas y además por montos inferiores al salario mínimo, lo cual no ocurre actualmente. Incentivo económico a la cotización en riesgos laborales: El Ministerio del Trabajo cuenta con un fondo para cubrir este tipo de costos e incentiva el aseguramiento de trabajadores cuando las ARL no se disponen a hacerlo. El fondo beneficia especialmente a trabajadores con riesgos altos, como los que se desempeñan en el circo. Fortalecimiento para salas y espacios escénicos independientes: esta subsección de la reglamentación permite el acompañamiento técnico para facilitar la formalización laboral, la correcta elaboración de contratos y el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social. Además, se promoverán esquemas colaborativos que permitan a los administradores de espacios compartir cargas para mejorar su viabilidad económica sin alterar las obligaciones laborales legales. Medidas de seguimiento y control: con esta herramienta se priorizará la detección de la tercerización laboral ilegal y la intermediación laboral ilegal para encubrir relaciones laborales bajo contratos de prestación de servicios o cualquier otra modalidad. Además, se protegerá el derecho a la desconexión laboral y se establecerán sanciones para quienes incumpan las normas laborales.

Pensionarte: pensión digna para los cultores de Colombia

De igual forma, el Ministerio de Cultura señaló que como parte de esta estrategia se abrieron 10.000 cupos para agentes culturales en ‘Pensionarte’. La cartera señaló que se subsidiará entre el 60 y 80 % de los aportes a pensión de personas trabajadoras en el sector, para permitir que acumulen semanas de cotización con el objetivo de alcanzar en el sistema de prima media que está administrado por Colpensiones.

¿Quiénes puede aplicar a subsidio para cotizar en pensión?

El programa está dirigido a personas entre los 35 y 65 años, que cuenten con ingresos hasta de un salario mínimo vital y al menos 300 semanas cotizadas.

El ministerio señaló que el proceso de acreditación reconocerá las particularidades del sector cultural y permitirá validar trayectorias artísticas mediante soportes comunitarios, registros culturales, material audiovisual, programas de mano, afiches o certificaciones territoriales.

En Valledupar, además, con la entrega de la política pública, también se entregaron simbólicamente los primero 50 bonos pensionales a maestros y maestras del sector cultural.

Aprobaron Ley de la Música: paso histórico para garantías laborales

La aprobación de la Ley de Música el pasado 2 de junio representa un avance histórico para el sector musical en términos de garantizar condiciones jurídicas, de incentivos y de reconocimiento dignas para el ejercicio de su labor.

Esta iniciativa (Proyecto 373 de 2025C / 048 de 2024S) es el resultado de una amplia construcción colectiva. Gracias a la gestión y el acompañamiento técnico del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, se logró concertar un texto que responde a las necesidades reales del ecosistema musical colombiano. A través de mesas de trabajo y diálogo constante con artistas, gremios, el Consejo Nacional de Música y los ponentes del proyecto, se estructuró una iniciativa legislativa que beneficia de manera equilibrada tanto a la industria como a los procesos comunitarios en los territorios.

El proyecto, compuesto por siete capítulos, introduce: un Fondo Especial para la Música para financiar proyectos de creación, formación, circulación e investigación musical y beneficios económicos directos gracias a la exención de IVA para la compra de instrumentos musicales, así como para software y hardware de creación sonora.

También contempla facilidades para viajar y trabajar; más espacio para nuevos talentos y mujeres; reconocimiento a las músicas tradicionales y reglas claras en derechos de autor.

Subsidio Cultura es Dignidad Mayor

Por último, el Departamento de Prosperidad Social reiteró el apoyo que brinda la entidad a personas que dedicaron su vida al arte pero no alcanzaron una pensión, mediante un bono pensional.

Actualmente son más de 22.527 personas que reciben un subsidio mensual de 230.000 pesos, los cuales corresponden a la línea de extrema pobreza.

“En el gobierno del presidente Gustavo Petro, los programas sociales tuvieron amplia cobertura en Cesar. Creció significativamente la inversión pública dirigida a población vulnerable, especialmente a personas mayores y hogares en pobreza extrema. Pasamos de 41.467 beneficiarios de Colombia Mayor a 84.114: un aumento de 102,9 %. Más de 800 de estos beneficiarios han dedicado su vida al arte, la cultura y los saberes tradicionales en la región”, señaló a medios de comunicación Mauricio Rodríguez Amaya, director de Prosperidad Social.

Con estas tres medidas el Gobierno Nacional enfatizó en la visión que entiende la cultura como ente transformador, como derecho y como una clave para la transformación económica, social y territorial del país.

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