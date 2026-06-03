El Gobierno Nacional confirmó el retraso de uno de los pagos más esperados de junio para miles de familias colombianas beneficiarias de subsidios sociales.

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Aunque más de 700.000 hogares esperaban recibir desde el 3 de junio el tercer ciclo de pagos de Renta Ciudadana y Devolución del IVA, Prosperidad Social anunció que las transferencias comenzarán finalmente el próximo 16 de junio, generando preocupación entre quienes contaban con ese dinero para cubrir necesidades básicas.

El director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya, explicó que el aplazamiento se debe a que aún falta información de la Registraduría Nacional sobre la verificación de supervivencia de beneficiarios, requisito necesario para completar el proceso de liquidación de los subsidios.

Los pagos, que podrán llegar hasta $500.000, beneficiarán principalmente a hogares en pobreza extrema del Sisbén, especialmente familias monoparentales con niños menores de seis años y personas con discapacidad que requieren cuidado permanente.

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Además, el Gobierno confirmó que en 2026 los pagos serán entregados por la unión temporal conformada por SuRed y SuperGiros, reemplazando al Banco Agrario y Efecty.

Las transferencias estarán disponibles en más de 31.000 puntos distribuidos en 1.108 municipios del país.

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