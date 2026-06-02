El banco Davivienda puso en venta cientos de inmuebles en Colombia para junio de 2026 a través de su portal “Bienes al alcance de todos”, donde ofrece casas, apartamentos, depósitos, lotes y otros bienes a precios que arrancan desde los $5 millones.

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Actualmente, el catálogo cuenta con 234 propiedades disponibles en distintas ciudades del país, convirtiéndose en una alternativa para quienes buscan adquirir vivienda o invertir en finca raíz.

Entre las opciones más económicas aparece un depósito en Cartagena por $5,1 millones y una casa en San Cayetano, Norte de Santander, por $65 millones. También hay apartamentos en ciudades como Villavicencio, Cali, Cartagena y Barranquilla, con precios desde $129 millones.

En el segmento de mayor valor se destacan viviendas en Cajicá y Chía superiores a los $1.000 millones, además de un apartamento en el edificio BD Bacatá, en Bogotá, por más de $1.329 millones.

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Para comprar alguno de los inmuebles, los interesados deben ingresar a la plataforma de Davivienda, utilizar los filtros de búsqueda y revisar las características de cada propiedad.

Luego, pueden solicitar el contacto de un asesor o realizar directamente una oferta de compra diligenciando formularios con sus datos personales.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.