Momentos de pánico se vivieron en la localidad de Engativá, en Bogotá, luego de que un hombre ingresara a una entidad bancaria y asegurara tener un artefacto explosivo, lo que obligó a activar un operativo de emergencia. El hecho ocurrió en el sector de Bellavista y paralizó por varios minutos la actividad comercial en la zona, mientras las autoridades reaccionaban ante la amenaza.

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El sujeto, de 33 años, despertó sospechas por su comportamiento dentro de la sucursal, lo que encendió las alertas tanto de los sistemas de seguridad como de los ciudadanos presentes. La situación se tornó crítica cuando afirmó portar una carga explosiva de alto poder y mostró un objeto similar a un detonador, lo que provocó angustia entre empleados y clientes.

Falsa alarma de explosivo desata operativo y pánico en banco de Bogotá

Después de la reacción de la Policía, el lugar fue acordonado y aplicaron protocolos de mediación para establecer contacto con el sospechoso, con el fin de reducir el riesgo y controlar la situación sin poner en peligro a las personas dentro del banco.

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De forma paralela, unidades antiexplosivas inspeccionaron una maleta que causaba preocupación entre los presentes. Tras un análisis detallado, descartaron la presencia de material peligroso y confirmaron que se trataba de una caja vacía, lo que permitió bajar la tensión y proceder con la captura en flagrancia del hombre.

El caso ahora quedó en manos de la Fiscalía, donde el capturado deberá responder por el delito de terrorismo, que también contempla la creación de pánico mediante amenazas falsas.

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